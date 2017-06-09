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"Манчестер Юнайтед" расстался с Ибрагимовичем

09.06.2017 23:53 — Разное | Tut.by  
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Английский «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщается на сайте английской премьер-лиги.


Фото: scoopnest.com

Таким образом, 35-летний швед стал свободным агентом и будет искать себе новую команду. Его контракт с МЮ истек летом 2017 года.

В апреле сообщалось о желании Ибрагимовича продолжить карьеру в США.

20 апреля швед получил травму колена в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Он успешно перенес операцию и пропустит от шести до девяти месяцев.

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» из французского ПСЖ летом 2016 года и в прошлом сезоне забил 28 мячей в 46 играх, став лучшим бомбардиром английской команды.

 
 
Ссылка на источник 38
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Английский "Манчестер Юнайтед" решил не продлевать контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщается на сайте английской премьер-лиги.

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