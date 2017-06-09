Белорусские гандболисты обменялись победами с командой Украины

Гандболисты сборной Беларуси обыграли команду Украины во втором товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.



France Handball

Сегодня на площадке дворца спорта «Уручье» белорусы победили гостей со счетом 24:21. После первой половины игры подопечные Юрия Шевцова уступали 8:12, но сумели переломить ход встречи и в итоге добились успеха. Накануне в первом спарринге хозяева уступили украинцам с минимальной разницей — 31:32. Самым результативным у белорусов был Андрей Юринок, забросивший 6 мячей. Белорусские гандболисты продолжат подготовку к двум заключительным матчам квалификации чемпионата Европы — 2018.

15 июня в гостях у Румынии и 18 июня в Минске против Сербии. Положение команд во 2-й отборочной группе после 4 игровых дней: Сербия — 6 очков, Беларусь — 5, Румыния — 4, Польша — 1.

В финальную стадию выйдут две лучшие команды. Женская сборная Беларуси сегодня проведет первый поединок за выход в финальную часть чемпионата мира — 2017 против команды Черногории.

Встреча состоится в черногорском городе Бар и в 19.50 будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ответный матч пройдет 15 июня в Минске. Победитель получит право выступить в декабре в Германии среди 24 лучших команд планеты.