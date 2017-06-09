Игорь Криушенко: Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу

Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал победу над командой Болгарии в матче квалификации на ЧМ-2018 со счетом 2:1.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Хочу поздравить всех болельщиков с первой в отборе победой! Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, мастерство, точное следование плану на игру. В первом тайме мы хорошо двигались, прессинговали, не давали сопернику пространства. Во втором, правда, слегка задохнулись, прижались к своим воротам, позволили болгарам сыграть в давление и подавать навесы. Тем не менее, все же собрались, отодвинули игру от своих ворот. А тут еще шикарный гол Савицкого подоспел. Рад за Павла и за их взаимодействие с Лаптевым, добротный получился тандем.

— Вы выпустили в стартовом составе четырх игроков из чемпионата Беларуси. И они обедни не испортили. Может, нужно было больше выпустить?

— С Новой Зеландией выпущу больше, поскольку хочу отпустить легионеров с тем, чтобы они качественно отдохнули в отпусках. Сегодня делал ставку на опыт, ни к кому у меня претензий нет.

— Среди 11 первых не оказалось ни одного игрока чемпиона — борисовского БАТЭ.

— Не ищите здесь подводных камней. Просто это был такой выбор на конкретный матч.

— Сиваков у вас штатный пенальтист?

— Нет, его я не назначал исполнять 11-метровый. Тот кто был уверен в своих силах, тот и подошел к мячу. Я вообще не смотрел за исполнением пенальти.