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Шведы обыграли французов благодаря голу с центра поля на последней минуте

10.06.2017 00:19 — Разное | Tut.by  
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Сборная Швеции одержала сенсационную победу над командой Франции в квалификации к чемпионату мира-2018 — 2:1.


Фото: Reuters

Примечательно, что победный гол был забит шведским форвардом Ола Тойвоненом за секунды до конца игры с центрального круга. Вратарь французов Уго Льорис сделал неточную передачу и швед точным ударом отправил мяч в пустые ворота.

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Эта победа позволила Швеции возглавить турнирную таблицу в группе А.

 
 
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Сборная Швеции одержала сенсационную победу над командой Франции в квалификации к чемпионату мира-2018 - 2:1.

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