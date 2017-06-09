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Шведы обыграли французов благодаря голу с центра поля на последней минуте
Сборная Швеции одержала сенсационную победу над командой Франции в квалификации к чемпионату мира-2018 — 2:1.
Примечательно, что победный гол был забит шведским форвардом Ола Тойвоненом за секунды до конца игры с центрального круга. Вратарь французов Уго Льорис сделал неточную передачу и швед точным ударом отправил мяч в пустые ворота.
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Эта победа позволила Швеции возглавить турнирную таблицу в группе А.
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Сборная Швеции одержала сенсационную победу над командой Франции в квалификации к чемпионату мира-2018 - 2:1.
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