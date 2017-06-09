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Экзотические птицы и детские сказки. Как выглядят самые красивые банкноты в мире
По мнению бонистов, самая красивая банкнота в мире — 50 швейцарских франков. Купюра
Мальдивская руфия
Мальдивская руфия из года в год попадает в список самых красивых валют в мире. Особыми защитными свойствами валюта не отличается, главное ее достоинство — привлекательный внешний вид. В мальдивских банкнотах изображены обитатели морских глубин и сцены из повседневной жизни жителей островов.
Багамский доллар
Багамский доллар, который заменил в 1966 году багамский фунт, стал одной из самых ярких и необычных валют в мире. На монетах багамского доллара изображены морские звезды и ананасы, а на купюрах — живописные пляжи, попугаи и экзотические рыбы.
Шведская крона
20 шведских крон можно назвать «сказочной» банкнотой: на деньгах изображена иллюстрация к сказке Сельмы Лагерлёф «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». А с обратной стороны этой купюры напечатан портрет самой писательницы.
Франк Французской Полинезии
Несмотря на то, что Французская Полинезия до сих пор официально является заморской территорией Франции, французский франк здесь был отменен еще в 1946 году. Ему на смену пришли новые деньги, как нельзя лучше отражающие колорит островов. Например, на банкноте в десять тысяч франков изображена красивая полинезийская девушка с венком из цветов на голове на фоне пальм и гор — типичного для этой местности пейзажа.
Норвежская крона
Море — основная тема норвежских денег. На купюре в 100 крон, например, изображен корабль викингов. «Море, благодаря которому мы общаемся с миром», — вот что символизируют эта банкнота. Морская тематика прослеживается и на других купюрах: на 50 кронах изображен маяк, на 200 — рыбья голова, а на 1000 — морские волны.
Самоанская тала
Валюта независимого островного государства Самоа, пожалуй, одна из самых ярких в мире. На лицевой стороне банкноты в 20 самоанских тал изображен водопад Сопоага, а на оборотной стороне — зубчатоклювый голубь, обитающий на острове. Правда, другие банкноты этой валюты не столь экзотические: на них напечатаны административные здания, островные пейзажы и портрет президента.
Казахстанский тенге
Купюра в 1000 казахстанских тенге была признана самой красивой банкнотой в 2013 году. Купюра посвящена тюркской письменности «Күлтегін».
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