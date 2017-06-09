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Экзотические птицы и детские сказки. Как выглядят самые красивые банкноты в мире

10.06.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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По мнению бонистов, самая красивая банкнота в мире — 50 швейцарских франков. Купюра победила в этом году в конкурсе «Банкнота года», обогнав белорусскую сторублевку. Однако в мире еще немало денег с интересным внешним видом. FINANCE.TUT.BY составил рейтинг самых красивых банкнот. 

Мальдивская руфия


Фото: theibns.org

Мальдивская руфия из года в год попадает в список самых красивых валют в мире. Особыми защитными свойствами валюта не отличается, главное ее достоинство — привлекательный внешний вид. В мальдивских банкнотах изображены обитатели морских глубин и сцены из повседневной жизни жителей островов.

Багамский доллар


Фото: theibns.org

Багамский доллар, который заменил в 1966 году багамский фунт, стал одной из самых ярких и необычных валют в мире. На монетах багамского доллара изображены морские звезды и ананасы, а на купюрах — живописные пляжи, попугаи и экзотические рыбы.

Шведская крона


Фото: Leftover Currency

20 шведских крон можно назвать «сказочной» банкнотой: на деньгах изображена иллюстрация к сказке Сельмы Лагерлёф «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». А с обратной стороны этой купюры напечатан портрет самой писательницы.

Франк Французской Полинезии


Фото: lifeglobe.net

Несмотря на то, что Французская Полинезия до сих пор официально является заморской территорией Франции, французский франк здесь был отменен еще в 1946 году. Ему на смену пришли новые деньги, как нельзя лучше отражающие колорит островов. Например, на банкноте в десять тысяч франков изображена красивая полинезийская девушка с венком из цветов на голове на фоне пальм и гор — типичного для этой местности пейзажа.

Норвежская крона


Фото: Leftover Currency

Море — основная тема норвежских денег. На купюре в 100 крон, например, изображен корабль викингов. «Море, благодаря которому мы общаемся с миром», — вот что символизируют эта банкнота. Морская тематика прослеживается и на других купюрах: на 50 кронах изображен маяк, на 200 — рыбья голова, а на 1000 — морские волны.

Самоанская тала


Фото: Calc.ru

Валюта независимого островного государства Самоа, пожалуй, одна из самых ярких в мире. На лицевой стороне банкноты в 20 самоанских тал изображен водопад Сопоага, а на оборотной стороне — зубчатоклювый голубь, обитающий на острове. Правда, другие банкноты этой валюты не столь экзотические: на них напечатаны административные здания, островные пейзажы и портрет президента.

Казахстанский тенге


Фото: tengrinews.kz

Купюра в 1000 казахстанских тенге была признана самой красивой банкнотой в 2013 году. Купюра посвящена тюркской письменности «Күлтегін».

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Теги: Курсы валют
 
 
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