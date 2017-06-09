ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От славы к забвению. В этом году марке Saab исполнилось 70 лет

10.06.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

10 июня все поклонники марки Saab отмечают юбилей компании. В 2017 году марке должно было исполниться 70 лет. «Должно было» — потому что марки, увы, больше не существует. Череда неудач привела к тому, что компания Saab была признана банкротом еще несколько лет назад. А последний настоящий Saab был выпущен в 2012 году.

Хорошая новость состоит в том, что возрождение марки Saab возможно в Турции в 2020 году. Там собираются выпускать локализованную на 85% модель 9−3. Но вряд ли ее можно считать настоящим Saab.

А мы предлагаем вспомнить самые яркие главы истории легендарной шведской марки в нашем видео.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марка Saab всегда отличалась оригинальными техническими решениями и особой философией. Но это не гарантировало ей рыночного успеха. В 2017 году, в свой 70-летний юбилей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Экзотические птицы и детские сказки. Как выглядят самые красивые банкноты в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика