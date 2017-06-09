От славы к забвению. В этом году марке Saab исполнилось 70 лет

10 июня все поклонники марки Saab отмечают юбилей компании. В 2017 году марке должно было исполниться 70 лет. «Должно было» — потому что марки, увы, больше не существует. Череда неудач привела к тому, что компания Saab была признана банкротом еще несколько лет назад. А последний настоящий Saab был выпущен в 2012 году.

Хорошая новость состоит в том, что возрождение марки Saab возможно в Турции в 2020 году. Там собираются выпускать локализованную на 85% модель 9−3. Но вряд ли ее можно считать настоящим Saab.

А мы предлагаем вспомнить самые яркие главы истории легендарной шведской марки в нашем видео.

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