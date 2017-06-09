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От славы к забвению. В этом году марке Saab исполнилось 70 лет
10 июня все поклонники марки Saab отмечают юбилей компании. В 2017 году марке должно было исполниться 70 лет. «Должно было» — потому что марки, увы, больше не существует. Череда неудач привела к тому, что компания Saab была признана банкротом еще несколько лет назад. А последний настоящий Saab был выпущен в 2012 году.
Хорошая новость состоит в том, что возрождение марки Saab возможно в Турции в 2020 году. Там собираются выпускать локализованную на 85% модель 9−3. Но вряд ли ее можно считать настоящим Saab.
А мы предлагаем вспомнить самые яркие главы истории легендарной шведской марки в нашем видео.
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Марка Saab всегда отличалась оригинальными техническими решениями и особой философией. Но это не гарантировало ей рыночного успеха. В 2017 году, в свой 70-летний юбилей...
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