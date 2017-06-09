Четвертый год подряд LADY.TUT.BY поддерживает масштабный проект для многодетных мам «СуперМама». В течение нескольких месяцев многодетные мамочки получали разные необычные задания, с которыми справлялись быстро и креативно, вместе со своими мужьями и детьми. Все, как происходит в их жизни.

Как же быть многодетной мамой и при этом суметь зарабатывать на любимом деле, сохранять тепло семейных отношений и всегда оставаться самой обаятельной и привлекательной? Этими важными для всех женщин секретами поделилась «СуперМама-2017» Светлана Багрицевич — мама четверых детей, соучредитель кафе «Кухня», красивая женщина.





Старшие дети Светланы — Настя и Леша. Насте — 16 лет, Леша — на 1,5 года старше сестры. Когда им было по 11−12 лет, на свет появилась Даша. Самому маленькому члену семьи — Филиппу — всего лишь 1 год и 7 месяцев. Возраст детей разный, поэтому невольно возник вопрос: нужно ли меньше заботиться о ребенке по мере его взросления? «Каждый одинаково нуждается в ласке и заботе — как в год, так и в 16 лет», — считает наша героиня.

— Вашу большую семью объединяет многое: любовь, уважение, совместный досуг, участие в конкурсе «СуперМама», в конце концов. Семейное кафе «Кухня» — тоже ведь объединяющее всех вас дело?

— Да, верно. Своей идеей семейного кафе мы хотели донести до людей, что семья — это прекрасно. Провести, например, обед или романтический вечер с самыми близкими — это для нашей интенсивной жизни достаточно редкое явление. Мы очень любим рассказывать о прошедшем дне, планах и мыслях именно за едой. Ведь общение, разговоры за трапезой всегда сближают. Поэтому идея семейных встреч нам показалась особенно актуальной.

И мы хотели, чтобы, встречаясь у нас в кафе, люди не «сидели» каждый в своем телефоне, а делились своей жизнью, были по-настоящему вместе. Так возникла идея множества настольных игр. Играя, люди смеются, по-доброму спорят. Всегда приятно видеть лукавые детские глаза и увлеченных взрослых.

Некоторые задумки в бизнесе нам подсказывают старшие дети. Например, у нас действует услуга — бесплатное такси. Всех желающих стать гостями «Кухни» мы привозим в кафе и отвозим домой. А возникла эта идея после того, как Настя и Лёша пригласили в наше заведение друзей, но такси за город не всем пришлось по карману.

Кроме того, наши старшие даже иногда подрабатывают официантами. Я считаю, что юношам и девушкам нужно знать, как зарабатываются деньги для того, чтобы они понимали, как их грамотнее распределять. Чтобы они уважали труд родителей и труд чужих людей.





— Светлана, понятно, что материнское сердце огромное. Но как получается в равной степени выражать свою любовь детям?

— Если даешь одному: неважно, внимание или что-то материальное, нужно дать и всем остальным, по их потребностям. Либо никому — либо всем. Таков принцип. Также важно одновременно говорить всем детям, что ты их любишь. Нужно суметь вовремя поддержать. Ни в коем случае не откладывать это на потом.

— Как вы проводите время всей семьей?

— Мы вместе ходим в кафе, в театры, очень любим вместе кататься на велосипедах, устраивать пикники. Маленького Филиппа тоже берем с собой: он у папы впереди на специальном сиденье. Раньше на нем ездила Даша. А когда подросла, мы ей купили велосипед, на котором ее научила ездить Настя. Даша очень слушает старшую сестру, берет с нее пример. Мы с мужем Андреем старались сами это сделать, но ничего у нас не получилось. Дочь сказала, что папа слишком мягкий, а я слишком строгая (улыбается).

— Строя карьеру и семью одновременно, как вы считаете, потери хотя бы в одной из двух ипостасей неизбежны?

— Конечно. Но, знаете, я убеждена, что быть с ребенком дома и проводить с ним время — это разные вещи. Можно быть рядом, но не вместе: варить борщ, потом убирать квартиру, а в это время дети все равно сами по себе. А можно это время быть на работе, зарабатывать для них же деньги, а потом, пусть и недолго, находиться только с детьми, и нигде больше, читать им сказки, играть в игры, учить чему-то полезному и интересному.

Вообще, мои первые дети родились как раз во время моего становления. Я училась и много работала. Мой преподаватель по юриспруденции как-то сказал: «Милые девушки, если вы хотите чего-то достичь в этой жизни, вы должны все делать одновременно — и учиться, и рожать, и карьеру строить. Тогда к 30 годам у вас будет всё!». И он оказался прав! Я всегда хотела достичь определенных высот, чтобы что-то было за плечами. После работы возила детей на мероприятия, кружки, была в состоянии постоянного бега. Порой случалось брать Настюшу с собой на работу, она даже спала там в моем кабинете на составленных стульях. Но зато свои 30 лет я встретила в полном финансовом и психологическом благополучии (улыбается).

— Расскажите о чувствах, которые вы испытали от появления первого ребенка? Как они менялись с рождением остальных детей?

— Первая беременность и роды у меня были очень сложными. Я тогда думала, что больше детей не захочу. У меня было сильное чувство долга перед Настей, мне хотелось отдать ей всю себя, лишь бы ей было хорошо. В тот период я забыла о себе — и начались проблемы со здоровьем.

Когда появилась Даша, я пересмотрела свои взгляды, понимая, что ребенку в первую очередь нужна нежная, искренняя и спокойная материнская любовь. Ей неважно, во что ты ее одеваешь, поглажена пеленка или нет. Я поменяла приоритеты: старалась высыпаться, занялась йогой. Поверьте спокойная мама — спокойные дети.

Родился Филипп — и ко мне вдруг пришло чувство гармонии между внешним и внутренним миром. Мне было 37, когда я забеременела. Врачи запрещали рожать. Но так хотелось! Филипп появился — и я испытала настоящий детский восторг. К поздним детям отношение немного другое. Да, та же любовь, та же ответственность, но чувства внутри более спокойные и глубокие. Уже нет того надрыва, бездумного самопожертвования, как с первым ребенком.





— Как вы считаете, можно ли быть счастливым без детей?

— Да, можно, но при определенном складе характера. Говорить однозначно, что люди без детей несчастны — невозможно. Лично я — да.

Для материнства нужно созреть психологически. Потому что если девушка или женщина не готова, ребенок ей будет мешать, мать начнет испытывать стрессы, которые волей-неволей будут вымещаться на самых близких.

Осознание того, что я хочу однажды стать матерью, было во мне с самого детства. В 6 лет тетя отвела меня в театр оперы и балета на «Лебединое озеро». Я тут же влюбилась в балет и захотела танцевать! В балетной школе меня стали отговаривать от этой затеи, так как я была высокого роста, поэтому шансы найти себе подходящего партнера были очень малы. Родители и преподаватели приводили мне массу аргументов, почему мне не стоит заниматься балетом: из-за роста не найдут мне в пару мальчика, будут ставить в самые дальние ряды и так далее. Единственное, что сработало, так это фраза: «Балерины не рожают». И я отказалась от своей навязчивой идеи (улыбается).

— Что, на ваш взгляд, следует успеть сделать перед тем, как стать матерью?

— Любая женщина должна сначала гармонизировать свой внутренний мир, понять, чего она хочет от мужа, от окружения, от себя самой, чтобы она имела возможность реализовать себя в карьере или в чем-то еще, если она чувствует в себе такую потребность. Кому-то достаточно стать матерью. У меня есть знакомая, которая в 22 года вышла замуж, родила сына и сказала, что она состоялась как женщина. Это тоже замечательно, ведь каждому свое. Однако если у женщины есть какие-то планы, амбиции, если она считает, что у нее есть таланты, которые она хочет реализовать, сделать это лучше до рождения ребенка. Потому что пока женщина сама не научится быть счастливой, самодостаточной и реализованной, никто ее такой не сделает: ни муж, ни ребенок.

— А в отношениях с мужем чего стоит добиться до появления малыша?

— Нужно четкое понимание: чего ты хочешь от своего спутника жизни. Понятно, что у всех людей есть недостатки. Если до брака женщина осознает, что всю оставшуюся жизнь готова мириться с недостатками любимого, в принципе, за этого человека можно выходить замуж. Если же партнер злит или раздражает, верить, что он изменится, — это утопия. Люди не меняются.

Верю, что любовь не проходит. Да, она может временами утихать, трансформироваться в дружбу или легкие романтические отношения. Но если ты умеешь уступать супругу, если он тебе может уступать, если вы друг друга чувствуете, любите, уважаете и понимаете, готовы взять трудности своей половинки на себя, тогда все складывается. Ведь с появлением деток трудности только добавляются. Надо уметь понимать и уважать труд друг друга: и домашний, и рабочий.





— Как вы влюбились в своего мужа?

— Это была любовь с первого звонка (улыбается). Я была дома, искала работу. Андрей позвонил мне как работодатель, чтобы пригласить на собеседование. А я не могла даже понять, что он мне говорит: так я заслушалась его голосом.

Я тогда влюбилась как девчонка. До сих пор вспоминаю это с умилением. Мой муж — потрясающий человек, которым очень горжусь. Он неординарный, искрометный, быстрый, я за ним порой не успеваю. Талантливый в своей профессии, очень галантный, благородный и сильный. Он никогда не жалуется, не скажет, что ему плохо, больно, что он устал. Андрей будет идти до последнего. Это признак сильного мужчины. Он готов брать ответственность за семью, а значит, что этот человек готов ко всему.

Даже спустя столько лет, я смотрю на своего супруга и думаю: «Как же я его люблю!» (улыбается).

— Как вы считаете, почему в мире так много несчастных семей? Потому что люди нашли не тех?

— Думаю, что да. Нас учили, что девушка должна выйти замуж и родить детей. Мне даже папа говорил: «Тебе уже 21! Когда ты замуж пойдешь?». Нас торопят с выбором, поэтому мы часто и спешим, выбираем не тех людей. Социум очень давит в этом отношении. Я бы порекомендовала нынешней молодежи не поддаваться на это, а слушать свое сердце.

Чтобы сохранять свое счастье, пара должна уметь четко выражать свои мысли, чтобы не оставалось недосказанностей. Не зря существуют брачные контракты: психологически кажется, что это унизительно, но с другой стороны, люди сразу все обговорили — и у них будет меньше потом проблем. Нужно честно сказать: хочу я рожать или не хочу, а может, хочу, но через лет 10. Если между мужчиной и женщиной по важным критериям нет точек соприкосновения — это крах.

— А быт не съедает любовь?

— На самом деле, быт многое съедает: время, легкость, беззаботность, ощущение свободы. Чтобы этого не происходило, нужно будни разбавлять приятностями. Очень важно делать маленькие сюрпризы. Во-первых, это поддерживает романтические отношения. Мой муж очень любит модели мотоциклов. Я ему иногда покупаю модельку, которой у него еще нет — и всегда радуюсь восторгу своего супруга, как будто бы я подарила ему настоящий «Харлей-Дэвидсон» (улыбается).

Когда дети уже легли спать, мы можем взять бокал вина, свечи и посидеть вдвоем за теплыми разговорами, вместе что-то приготовить. Несмотря на то, что Филипп еще совсем маленький, мы все равно стараемся куда-то выбраться. В августе бабушки остались с детьми, а мы с Андреем уехали на три дня с велосипедами в Палангу, катались на них вдоль моря.

Женщине важно понять: какой ты должна быть для того человека, которого любишь. Я вижу, что моему мужчине нравится видеть во мне деловую бизнес-леди. При этом он мне говорит: «Ты такая хорошая мама!». И я понимаю, что ни в одном, ни в другом не имею права понизить планку. Также я стараюсь хорошо выглядеть на работе и дома. Даже простая домашняя одежда может быть изысканной.





— Это выматывает — стремление оставаться для мужа идеалом?

— Бывает. Когда меньше детей, это делать проще. Сейчас же порой хочется немного побыть одной, например, уйти на прогулку в лес. И это нужно делать! Кто-то черпает энергию от танцев, кто-то от природы, я же нашла себя в фитнесе. Час занятий — и я снова прихожу бодрая и задорная, готовая на свершения.

— Как вы проводите время наедине с собой? Есть ли оно у вас вообще?

— Очень редко. Но если есть, то это полчаса, которые провожу за чтением книги. Последнее, например, что я читала, — «Угрюм-река». Я люблю русскую литературу, а также литературу про людей, которые создали себя и свой бизнес. Это меня вдохновляет и придает силы.

— Насколько любовь к себе влияет на семейное благополучие?

— Задача женщины в семье и обществе, как мне видится, — это достичь состояния гармонии, когда рядом с ней спокойно любому человеку. И мужу, и детям, и коллегам, и друзьям. А это напрямую зависит от любви к себе. Если мама зарывается в быту, работает одна и никто ей не помогает, она выбивается из сил. Любой человек в таком режиме становится озлобленным, нервным, неприятным самому себе, потому что он устал, недоспал, начинает плохо соображать. И просто от того, что не может себе позволить или не успевает сделать то, что он действительно хочет сам. Как показывает моя жизнь, всегда можно найти для себя час — фитнес, спа, лес… Я стараюсь хоть как-нибудь выкроить немного времени, потому что чувствую, что мне это необходимо.

Я прихожу к выводу, что человек любим и счастлив настолько, насколько хочет, порой даже настолько, насколько ему позволяет его образ мышления. Старшая дочь как-то сказала мне: «Мама, меня иногда удивляет твой ничем не обоснованный оптимизм». Если у меня есть проблема, я не думаю о том, откуда она взялась, я не думаю о том, кто виноват. У меня в голове мысли о том, как ее решить, что сделать, чтобы она не возникала в дальнейшем.





— Какие в вашей семье есть традиции?

— По воскресеньям наш папа печет блины. Тоненькие налистники с маслом, вареньем, сметаной. Кто-то намазывает, кто-то скручивает младшим в трубочки. Даже если Андрей очень устал за неделю, он все равно встает делать блинчики, потому что дети очень их ждут, каждое воскресенье. Раньше он готовил и по субботам, но теперь младшая дочь в этот день ходит в школу при гимназии, и если она узнает, что без нее мы ели блины — сразу будет страшная обида (улыбается). Пытались ввести традицию пижамных вечеринок, но пока Филипп еще маленький, решили отложить эту затею.

Семью очень объединяют и совместные игры, походы куда-нибудь. Конкурс «СуперМама» очень поменял моих детей. После того как мы всей семьей выступили на сцене, у меня было ощущение, что я вернулась к другим детям. Старшие как будто стали взрослее, осознаннее. Младшая — более заботливой. Недавно перед тем как забирать ее из сада, я попала под дождь, а Даша своими теплыми ладошками взяла мои руки и говорит: «Мне неудобно так идти, но я хочу тебя согреть!». Я советую мамам участвовать в таких конкурсах, потому что дети начинают даже иначе воспринимать маму, семью. Они себя чувствуют и актерами, и ответственными за все взрослыми. Пока это послевкусие в нашей семье все еще держится. Спасибо Татьяне Шушковой, Ларисе Грибалевой, Наталье Станкевич за идею и организацию такого замечательного проекта, за возможность участия в нем! Светлане Зере отдельная благодарность за освещаемость данного события, за возможность высказать свои мысли.

— Как считаете, что помогает достичь гармонии во всех сферах жизни?

— В моем случае — труд. Я была свидетелем, когда люди губят свой потенциал просто потому, что они не умеют трудиться, либо слишком самонадеянны. В них нет напора и силы воли. Мне помог всего добиться труд и характер отца, который не давал мне лениться никогда — ни в детстве, ни в юности. И, конечно, мое стремление к саморазвитию, любознательность.

Я заметила, что у людей, которые достигают результатов, эта лидерская жилка есть еще с детства. Лидерство обязательно нужно реализовать. Потому что, если ребенок не сделает это, в будущей семье он станет тираном. Ни в коем случае не тормозить его в детстве и не говорить: «Ты не сможешь, потому что ты девочка» или «у тебя не получится». Надо верить в своих детей, верить в себя и убивать свои страхи!