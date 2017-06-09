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Тосты с муссом из рыбы и свежим огурцом

10.06.2017 07:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Блюдо подкупает оригинальностью подачи. Это весьма сытная и простая в приготовлении закуска.

Нам понадобится:

  • 150 г копченого лосося или другой рыбы
  • Огурцы
  • Зеленый лук
  • Чеснок
  • Сливочный сыр
  • Ломтики хлеба (тосты)
  • Соль, перец по вкусу
Тосты с муссом из рыбы и свежим огурцом
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты с муссом из рыбы и огурцом

В миску складываем рыбу, тут прекрасно подходит любая рыба в масле — тунец, скумбрия, горбуша. Можно взять копченый лосось, но его нужно измельчить в блендере. Добавляем сливочный сыр, измельченный зеленый лук, чеснок, соль и перец, тщательно перемешиваем. Здесь важно, чтобы масса вышла однородной. Отставляем пока в сторонку.

Тосты с муссом из рыбы и свежим огурцом
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты с муссом из рыбы и огурцом

Делаем из хлеба тосты в тостере или духовке, можно также и на сухой сковороде подсушить хлеб. С помощью картофелечистки нарезаем полоски из огурца. Огурцы выбираем не очень толстые, иначе края полосок будут обрываться и выглядеть неаппетитно.

Тосты с муссом из рыбы и свежим огурцом
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты с муссом из рыбы и огурцом

Все составляющие тоста готовы, приступаем к сборке. Выкладываем в кондитерский мешок с насадкой мусс и порционно наносим на тосты. Если нет кондитерского шприца, то прекрасно подойдет обычный целлофановый пакет, просто сложите в него начинку и надрежьте уголок. С помощью шпажки или зубочистки собираем гармошкой ленту из огурца, аккуратно ее расправляем и водружаем в мусс.

Тосты с муссом из рыбы и свежим огурцом
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты с муссом из рыбы и огурцом

Для сервировки таких тостов идеально подойдет плоское блюдо, украшаем его свежей зеленью, выкладываем тосты и подаем к столу. Тосты вполне могут пережить несколько часов в холодильнике. Поэтому их можно сделать заблаговременно, а начинка сохранится в холодильнике сутки.

Тосты с муссом из рыбы и свежим огурцом
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты с муссом из рыбы и огурцом

Приятного аппетита!

 
 
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Когда нужно сделать быструю и оригинальную закуску, подойдет этот рецепт тостов из рыбы со свежим огурцом.

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