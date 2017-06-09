Не худышка: 7 звёзд немодельных параметров, которые носят откровенные наряды

Мы живём в прекрасное время. Когда никто не может запретить носить тебе мини/прозрачное/декольте — да всё что угодно — потому что ты «какая-то не такая». Никто, кроме тебя самой.

Если этим летом вы планировали комплексовать и отказывать себе в любимых нарядах, потому что «остался 1 лишний кг» или «кажется, это целлюлит», посмотрите на смелых звёзд отнюдь не модельных параметров.

Девушки ни в чем себе не отказывают, кроме бесформенных тёмных балахонов, и выглядят очень гармонично!

Бет Дитто





Что себе может позволить подруга и муза самого Жана-Поля Готье? Да всё что угодно. Это демонстрирует нам певица и модель Бет Дитто. Колготки в сетку, высоченные каблуки и дерзкий макияж — она сочетает провокацию, уверенность и самоиронию. И это здорово!

Эми Шумер





Комик и актриса Эми Шумер не раз снималась в откровенных фотосессиях и заявляла о том, что худеть не собирается и стесняться ей нечего — она сексуальна в своём весе. Трудно поспорить, потому что уверенности, с которой она позирует на светских раутах, могут позавидовать некоторые топ-модели.

Эшли Грэм





Эшли, пожалуй, одна из самых известных plus-size моделей. И своим примером она доказывает, что женское тело может быть привлекательным и красивым в любом весе. Подчеркивает свою сексуальность Эшли облегающими и прозрачными нарядами с разрезами и декольте.

Тесс Холлидей





Американка Тесс Холлидей, еще одна модель plus-size, тоже не скрывает свой вес. Открытые руки и ноги, высокий каблук, рыжие волосы — Тесс хочет быть заметной, и ей это удается!

Ребел Уилсон





Актриса-комедиантка Ребел Уилсон, известная по фильмам «Холостячки» и «Братья из Гримсби», вообще развлекается как хочет. Носит боди, лосины, кроп-топы — словом, всё, на что мы не решались, — и не боится попасть под прицелы фотографов.

Миа Тайлер





А это — дочь прекрасного Стивена Тайлера, лидера группы группы Aerosmith. Как и папа, Миа смелая, эпатажная и успешная. Она успешная модель, несмотря на то, что её фигура далека от 90−60−90. И, как видите, облегающее мини — фаворит в её шкафу.

Фелисити Хейворд





У этой британской модели есть то, чего так не хватает многим белорускам. Это чувство юмора, любовь себе и наплевательство на общественное мнение.

Так, она обожает прозрачные топы и облегающие платья, а недавно появилась с принтом, на котором — она сама, любимая.