Что почитать в выходные: 4 новых интересных романа

Не за горами сезон отпусков, а значит, у нас будет немного больше времени на чтение. На что можно обратить внимание из последних новинок художественной литературы?

Уоллес, Стегнер, «Останется при мне»





Роман лауреата Пулитцеровской премии Уоллеса Стегнера был написан еще в 1987 году, вошел в золотой фонд американской литературы XX века, но на русском языке впервые был издан только в этом году.

Это роман о двух супружеских парах, о мечтах юности, об испытаниях, о компромиссах, на которые приходится идти. Но в первую очередь это роман о дружбе длиною в жизнь.

Америка, 1937 год. Великая депрессия. Две молодые семьи — Ланги и Морганы — встречаются в тесной академической среде небольшого университетского городка. Морганы еле сводят концы с концами, Ланги закатывают грандиозные вечеринки, Морганы — сироты, Ланги — из состоятельной профессорской семьи, Морган активно публикуется, властная жена Ланга Чарити требует от него оставить творчество в пользу академической карьеры. Но несмотря ни на что, супружеские пары сближаются с первого дня знакомства и вместе начинают путь длиною в жизнь, на котором их ждет и рождение детей, и опубликованные романы, и тяжелые болезни, и счастье, и печаль.

Эдриан Джоунз Пирсон, «Страна коров»





Чарли приезжает в колледж Коровий Мык, куда его пригласили в пока не совсем понятном для него качестве — координатора особых проектов. Но его задачи, на первый взгляд, кажется, предельно просты — добиться продления аккредитации колледжа и устроить рождественскую вечеринку с размахом.

Но на самом деле Чарли придется нелегко: в колледже есть два противоборствующих лагеря, и их вражда может помешать ему добиться цели. Один лагерь — мясоеды старой закалки, другой — новое поколение вегетарианцев. В лабиринте из «мяса раздора», странного преподавательского состава и сомнительного набора учебных дисциплин Чарли придется искать не самые очевидные выходы, граничащие с безумием.

Очень смешной, местами абсурдный роман, сатира на современный мир, разбивающийся на противоборствующие группировки, которые погрязли в злобе и взаимной ненависти. «Группками сидели преподаватели из сельской местности, а также — владельцы четырехцилиндровых импортных машин…».

Элена Ферранте, «Моя гениальная подруга»





«Моя гениальная подруга» — первая часть уже ставшего культовым во всем мире «неаполитанского квартета» — саги о дружбе и соперничестве. Роман разворачивается на фоне неаполитанских трущоб в 1950-е годы. Чернорабочие, строители, мелкие торговцы, столяры и грузчики, чьи жены к тридцати годам выглядят как старухи, детей не балуют, зато регулярно «воспитывают кулаком». В этой среде и растут две подруги — Лила и Лену, жизнь которых проходит на суровых улицах, где девочки учатся во всех обстоятельствах полагаться только на себя.

Через историю Лилы и Лену Ферранте рассказывает о драматических изменениях в жизни квартала, города страны — от фашизма и господства мафии до расцвета коммунистического движения.

Первая часть четырехтомного «неаполитанского квартета» посвящена детству, школьным годам, взрослению и отрочеству главных героинь. Вторая книга — «История нового имени» — уже также издана, третья — «Те, кто уходит, и те, кто остается» — вот-вот должна появиться в наших книжных магазинах, четвертую — «История о пропавшем ребенке» — «весь мир ждет затаив дыхание».

Неаполитанский квартет приобрел во всем мире какую-то невероятную популярность, The New York Times называет неаполитанский квартет выдающимся литературным явлением наших дней, авторы-мужчины пишут на Снобе хвалебные колонки, в интернете создан тег #ФеррантеМания (#FerranteFever).

Отесса Мошфег, «Эйлин»





Эйлин всегда считала себя несчастной и обиженной жизнью. Ее мать умерла после тяжелой болезни, отец — отставной полицейский в небольшом городке, стал алкоголиком, а старшая сестра бросила семью. Сама Эйлин работает в тюрьме для подростков, а в свободное время только и делает, что присматривает за своим полубезумным отцом. Часто она мечтает о том, как бросит все, уедет в Нью-Йорк и начнет новую жизнь. Однако мечты эти так и оставались пустыми фантазиями закомплексованной девушки. Но однажды в Рождество произошло то, что заставило Эйлин надеть мамино пальто, достать все свои сбережения, прихватить отцовский револьвер, запрыгнуть в старый семейный автомобиль — и бесследно исчезнуть.

Очень правдивый роман о неприятии себя и своего тела, без глянца и замалчивания. Эйлин страдает запорами, пьет слабительное, потеет, не моется, ненавидит себя и свое тело, считает себя толстой, не принимает в себе женщину, носит старую одежду умершей матери, надевая вещи в несколько слоев, чтобы никто не рассмотрел под одеждой ее тело.

«Я не хотела, чтобы кто-нибудь подумал, будто у меня пахнет изо рта или что внутри моего тела вообще происходят какие-либо органические процессы. Необходимость дышать сама по себе была постыдной. Вот такой девушкой я была».

В 2016 году роман «Эйлин» вошел в шорт-лист Букеровской премии.