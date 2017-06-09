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62-летняя актриса украсила свежий номер испанского Playboy
62-летняя актриса Ана Обрегон стала звездой
— Ана стала не только легендой испанской эротики, но достигла профессиональных высот, — рассказывает об актрисе коммерческий директор фотосессии Лурдес Маркос. — Она бизнесвумен, продюсер, телеведущая и просто красивая женщина. Ана своим примером показывает, что даже в зрелом возрасте можно быть привлекательной и сексуальной.
Сама актриса попросила отказаться от ретуши снимков, потому что считает, что в каждом возрасте есть своя красота, а превращаться в 20-летнюю модель при помощи мастеров фотошопа она не желает.
Это не первый случай появления «взрослой модели» на страницах Playboy. Неделю назад журнал
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Playboy расширяет представления о красоте
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