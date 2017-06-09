62-летняя актриса украсила свежий номер испанского Playboy

62-летняя актриса Ана Обрегон стала звездой испанской версии Playboy . Женщина показала подтянутое тело и похвасталась свежей кожей, заставив испанцев остолбенеть от удивления.









— Ана стала не только легендой испанской эротики, но достигла профессиональных высот, — рассказывает об актрисе коммерческий директор фотосессии Лурдес Маркос. — Она бизнесвумен, продюсер, телеведущая и просто красивая женщина. Ана своим примером показывает, что даже в зрелом возрасте можно быть привлекательной и сексуальной.

Сама актриса попросила отказаться от ретуши снимков, потому что считает, что в каждом возрасте есть своя красота, а превращаться в 20-летнюю модель при помощи мастеров фотошопа она не желает.





Это не первый случай появления «взрослой модели» на страницах Playboy. Неделю назад журнал опубликовал фотосессию , в которой приняли участие модели с обложек 1970−1990-х.