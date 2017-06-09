Не обжечься при выборе мангала: какой должна быть толщина стенок и нужны ли дырки для поддува?

Главные ингредиенты вкусного шашлыка — это хорошее мясо и удачный маринад. Но чтобы кулинарный замысел удался, нужен правильный мангал. Сегодня мы рассказываем, как его выбрать.

Для походов и пикников

Первый выезд для дешевого разборного мангала может стать и последним. Дело в том, что металл, из которого он сделан, обычно очень тонкий — 0,5 — 1 мм. При высоких температурах его «ведет», он теряет форму и способность правильно собираться. Впрочем, если нужен именно дешевый мангал на несколько раз — то можно брать. Цены на них низкие — от 9 рублей. Производителей у них очень много, продаются практически в любом магазине и на заправках.

Более серьезные разборные мангалы, которые прослужат не один сезон, сделаны из более толстого металла — от 1,5 до 4 мм из нержавейки или покрытой термостойкой краской стали.

Цены на разборные жаровни из черной стали с толщиной стенки 1.5 мм — от 40 рублей. При интенсивном использовании ее хватит на сезон. Примерно такой же мангал, но из нержавейки будет стоить уже 120 рублей. Зато прослужит он очень долго.



Фото:moygrad.kiev.ua

Разборный мангал из металла от 3 мм стоит дороже — от 100 рублей и значительно выше. На цену серьезно влияет комплектация: шампуры, сумка-чехол, вертел, решетка, крышка.

Есть и усовершенствованные модели — складные, они оснащаются петлями и проще складываются.



Фото: sport-center.by

Если хотите, чтобы разборный мангал прослужил долго, не разжигайте в нем костер. Лучше засыпать в него уже готовые угли. Более того, жаровни из стали толщиной 1−2 мм «работают» только на угле.

Разборные мангалы производит Минский завод отопительного оборудования. Правда, из чугуна (модель «Козерог»). Понятно, что взять его с собой в поход никто не отважится — он весит 50 кг. Стоимость его в фирменном магазине — 244 рубля. Им пользуются как стационарным мангалом.

Мангал для дачи и дома

В продолжении темы о чугунных мангалах — ими пользуются исключительно те, для кого готовка мяса — искусство. В них значительно дольше и равномернее сохраняется жар. А толстые стенки позволяют использовать не только древесный уголь, но и смело жечь любые дрова, не опасаясь деформации и прогорания.



Чугунный мангал

Даже если прогорели угли или дрова, накопленного чугуном тепла хватит, чтобы довести блюдо до кондиции и превратить мясо в нежный, румяный и ароматный шашлык. Чугунный мангал также может выполнять функцию коптильни.

Чугун практически не подвержен коррозии, поэтому такой мангал служит почти вечно. Помимо долговечности, стоит обратить внимание и на его эстетическую привлекательность, так как технология литья позволяет создавать разнообразные рисунки на его корпусе стенках.



Фото: sport-center.by

И все же большинство устанавливают у себя во дворах мангалы из стали. Варианты их исполнения могут быть самыми разными — широкие, глубокие, прямоугольные, цилиндрические и трапециевидные, круглые. И на любом из них мясо пожарится. Однако, искушенные "мангальщики" говорят, что качество жарки и готового продукта зависят от правильности мангала. При этом критерии этой самой «правильности» сильно разнятся.

Например, стандартом считается мангал, который выглядит как металлический ящик с дырками по бокам — для раздува угля. Но некоторые эксперты в этом деле говорят, что их не должно быть — вообще никаких отверстий по бокам и внизу. До истины мы вряд ли доберемся, поэтому лучше попробовать приготовить шашлык на разных мангалах.

Правильные размеры

Считается, что оптимальная ширина мангала — 30−40 см. Это обусловлено размерами шампуров и решеток для мяса.

В длину мангал может быть любым, все зависит, для какой компании жарить шашлыки. Удобно, если в мангале есть свободное место, куда можно сдвинуть шампуры и разжечь огонь, если угли остыли. Поэтому оптимальная длина — 80−100 см, но встречаются модели и более полутора метра.



Фото: moygrad.kiev.ua

Глубина жаровни — 15−20 см, не больше. Опытным путем доказано, что оптимальное расстояние от угля до мяса — не меньше 5 и не более 10 см. Если меньше 5 см, то шашлык обгорит снаружи, но останется сырым внутри. Если больше 10 см — то на мясе не будет корочки, которая не позволяет соку вытечь. В итоге шашлык получится сухим.

Зная оптимальные размеры жаровни, выбираем мангал, который еще и прослужит долго. Здесь все просто — срок службы напрямую зависит от толщины стенок. Продавцы советуют при выборе надежного мангала ориентироваться на металл от 5 мм.

Самый простая конструкция — мангал на ножках. На нем запросто пожарить мясо, но у "шашлыкосоздателя" будет минимум удобств. И стоимость соответствующая. Например, наш, отечественный мангал из стали 2 мм, с элементами ковки, на металлических ножках и с боковым рабочими поверхностями стоит примерно 90 рублей. (Изделия из 3-х миллиметровой стали — от 110 рублей).



Фото: kaizergrill.ru

Мангалы из металла от 5 мм стоят в два раза дороже — от 250 рублей. А если это еще и брендовая модель, то цены стремятся за 300 — 500 рублей.

При выборе таких дорогих изделий нужно обращать внимание на то, какую комплектацию предлагает продавец. Например, полки из пищевой нержавеющей стали, чугунные колосники, подставка для шампуров при такой высокой цене должны входить в комплект.



Фото: симтрейд.рф

Любую базовую конструкцию можно усовершенствовать: сделать над мангалом крышу, поставить его на колеса. Мангалы часто изготавливают под заказ — тут все индивидуально. У эксклюзивных образцов могут быть двойные стенки, вертел, регулируемая подача воздуха, коптильная камера, место для казана. В общем, под любую задумку кулинара можно придумать нужный прибамбас.