На REALTY.TUT.BY продолжают публиковаться истории второго сезона конкурса « Моя кухня ». Когда все рассказы, присланные читателями, будут опубликованы, мы запустим голосование пользователей TUT.BY. Они и выберут победителей, которые получат призы от партнеров конкурса.

Рассказ Сергея из Витебска:

— С большим интересом наблюдал за предыдущим конкурсом «Моя кухня», но сам поучаствовать не смог: наш ремонт к тому времени еще не был закончен. А теперь все работы завершены — и мы с женой с удовольствием пользуемся нашей обновленной кухней.

Началось все в декабре 2015 года в 3-комнатной квартире панельного дома перед самым Новым годом. Окончательный результат был получен к весне 2016. Летом, когда можно найти столько других занятий, тратить время на ремонт грешно.





Вначале мы с женой долго ломали голову над планировкой. Куда запихнуть холодильник? Как обыграть несущую балку и ее опору? Какой стол — обеденный или барный? Одно знали точно: вдоль окна у нас будет одна большая рабочая поверхность. Потом надо было решить, в каком стиле и цветовой гамме нам будет комфортно. В процессе осмысления пришло понимание: минимализм, практичность и, что не исключают первые два пункта, уют. Основной цвет — серый и теплый серый, акцент — оранжевый. Это предложила жена. Я сначала не понимал такого цветового решения, но полистав интернет, согласился, о чем теперь совершенно не жалею. Тем более, техника у нас вся хоть и разных брендов, но в основном из нержавейки. Планировку и разводку электрики рисовал в CorelDRAW.

Теперь встал вопрос: что мы можем сделать сами, а что лучше поручить специалистам? Керамогранит на пол положить для меня не было проблемой. Стены выровнять, поклеить обоями и плиткой — уже давно пройденный этап в других помещениях квартиры. Электрика — легко, по первому образованию я техник-электрик. Потолок подшить панелями ПВХ — ерунда, если есть интернет, где все покажут. А вот замена водопроводных труб — ответственно и кроме знаний нужны специализированные инструменты. И в мебели загвоздка: ничего серьезного, кроме рабочего стола для сына и шкафчиков в туалете, не делал. Посмотрел у друзей и родственников кухонные гарнитуры, сделанные под заказ и в фирмах, и частниками. Цены ого-го, а косяков мелких и не очень — тьма.

В итоге, кроме стяжки пола и разводки водопроводных труб, все сделано своими руками. Не потому что я жадный (хотя чего греха таить…), а потому что люблю получать удовольствие от того, что могу что-то сделать.

Потолок подшили пластиковыми панелями ПВХ на металлический профиль с зазором сантиметров 6−7 от потолка. Пожалуй, самый дешевый вариант. Там же развел проводку.





Мебель проектировал в PRO100. Там все действительно просто. Программу освоил за полдня. Стенки, полки — ЛДСП 18 мм «Алюминий», фасады и столешницы стола-трансформера — МДФ с пластиком Arpa «Дымчатый дуб» и оранжевый, рабочие поверхности — постформинг 38 мм почти чёрный, кажется EGGER. На фасады установил алюминиевую L-образную профиль-ручку, не хотелось, чтобы что-то выступало и цеплялось. Петли на фасады GTV, подъемные механизмы Aventos (3 шт.), выдвижной механизм карго, ящики на шариковых направляющих или металлобоксы. Все с доводчиками. Заказал распил постформинга (4,74 м), ЛДСП (18,74 кв. м) и МДФ + пластик (5 кв. м) с проклейкой кромкой ПВХ. Сделали быстро, собирал не спеша недели две вечерами и по выходным. Были и маленькие косяки при сборке, но это мои косяки и я себя за них простил.





На пол положили керамогранит производства «Керамин», не дешевый, но геометрия плитки так себе.





На одной стене у нас панель МДФ «Дуб Каньон дикий». Этот материал очень просто монтируется, на ощупь приятный, но довольно нежный — легко поцарапать. На фартук уложил итальянскую плитку белую 285×85 мм. Она хоть как-то расширяет маленькое пространство нашей кухни. Остальные стены поклеили виниловыми немецкими обоями.





Специально для кухни фильтры на воду не ставили. Посчитали, что достаточно двух магистральных фильтров. Смеситель Frap без наворотов, мойка из искусственного камня. По сравнению с нержавейкой — супер.





Освещение реализовано на 4-ех источниках света:

над столом маленькая 2-х ламповая люстра акцентного цвета (для уюта);

над основной рабочей поверхностью у окна 2 китайских светодиодных потолочных светильника (по 10 Вт, очень светло);

над мойкой светодиодная лента покрытая силиконом 1,5 м;

над плитой 2 галогеновые лампы вытяжки.





Из техники докупили телевизор LG 24'' и вытяжку Exiteq EX-5026. Остальное (холодильник, газовая плита, СВЧ-печь, комбайны, тостер, кофе-машина) либо закупалось раньше, либо получено в подарок. Вся кухонная техника стоит на своих рабочих местах и подключена к сети. Доставать не надо — включай и работай.





Посудомоечную машину никогда не хотели, поэтому не оставили для нее место даже на перспективу.



Вытяжку выбирали незаметную производительную и по возможности малошумящую. К вентиляционному отверстию подсоединили пластиковой трубой диаметром 125 мм, а не гофрой, она шумная.

Из декора — две шторки: желто-оранжевая для зимы и темно-серая для лета; гобелен с изображёнными на нём апельсинами и изогнутая ваза оранжевого цвета.





Про нестандартные решения:

1. Зашил трубы в углу не гипсокартоном, а тем же ЛДСП из которого вся мебель сделана. Получилось единое целое с гарнитуром.

2. Стены под проводку почти не штробил (только спуски с потолка), вся электрика запрятана в нишах встроенной мебели. Розетки и даже некоторые выключатели вмонтированы в столешницу и стенки рабочих столов.

3. Входную дверь пришлось делать наклонную, потому что стена, примыкающая к ней, «завалена» аж на 4 см и выравнивать ее (а это 5 м вместе с коридором) мне совсем не хотелось. Дверь деревянная со стеклом 4 мм. Для безопасности попытался наклеить на стекло витражную пленку, но получилось с какой-то пеленой, и советы интернета не помогли. Пришлось пленку снять. Дверь перемещается по верхней направляющей (раздвижная система «Лагуна» Стандарт) и скрывается за холодильником. Очень удобно. Раньше двери ванной комнаты и кухни часто «конфликтовали».

4. Вместо обеденного стола решили сделать стол-трансформер. В обычном состоянии — это широкая барная стойка. Нам вдвоем с женой очень комфортно, а если сервировать соответственно, то и романтично. Когда приходят «маленькие гости», например, друг с женой, то за 15 секунд добавляется небольшой стол, а из соседней комнаты приносятся складные низкие стулья. В итоге получается, что наши жены, сидя на барных стульях, смотрят на нас свысока.



Во сколько нам обошёлся ремонт, могу сказать абсолютно точно, так как постоянно вел учет всех расходов. Бюджет ремонта всей кухни (8,5 м.кв.) со всей мебелью и коммуникациями получился вполне скромным 4508 BYN (2434 у.е.). Больше всего меня, конечно, удивило количество позиций в таблице расходов — 128 (начиная от дюбелей, заканчивая часами).

Хочу пожелать всем: не бойтесь начинать что-то новое, осваивать другие профессии, изучать на практике неизвестные вам сферы деятельности. Ведь сделать что-то красивое и полезное своими руками — это так здорово!





Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — Кухня очень уютная, продумана до мелочей. Заметно, что хозяева делали ее под себя и в первую очередь думали о функциональности. Правильно, что изменили способ открывания двери. Этот ход позволил значительно сэкономить пространство. То же касается и стола-трансформера. Мнение дизайнеров на этот счет разделяется. Одни будут рекомендует выбирать круглые столы, чтобы при минимальной занятости пространства за ним могло расположиться много гостей. Другие советуют отдавать предпочтение прямоугольным обеденным группам. В данном случае, на мой взгляд, герои нашли свою золотую середину.

Я бы порекомендовала выбрать другой цвет фасадов. В процессе чтения статьи я очень удивилась, когда дошла до размеров кухни. На фото она совсем не выглядит на 8.5 квадратных метров. Значительную часть не столько «съел» П-образный кухонный фасад, сколько его цвет. Светлые оттенки сделали бы кухню более просторной визуально и наполнили бы ее воздухом и светом. Хозяин пишет, что выбрал белый фартук для визуального увеличения пространства. Но в данном случае модно было сделать наоборот: фасады — светлыми, а фартук темным. Тогда бы и яркие оранжевые оттенки заиграли иначе, а так они несколько утяжеляют внешний вид помещения.

В качестве примера могу привести совсем недорогую кухню нашего производства. Даже темные стены и столешницы не делают помещение тусклым и маленьким. Здесь хорошо видно, как важно обилие светлых оттенков в маленьких кухнях.





Компания ПозитивМебель создает качественную мебель по приятным ценам. Возможны нестандартные решения и индивидуальные размеры. Вся продукция изготавливается по передовым технологиям на новейшей итальянской линии. Исключительно качественные и экологичные материалы. С нами уютно! Республиканская компания-производитель «Окнаград» — окна ПВХ в Минске и Беларуси. Замена старых окон современными энергосберегающими ПВХ-системами. Профессиональное остекление квартир и коттеджей. Тепло, эстетика, комфорт в одном эффективном решении!