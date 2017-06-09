Последние заявления президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес Беларуси, когда само существование нашей страны названо "угрозой", указывают на то, что Минск и Вильнюс находятся у красной черты, за которой неизбежно последует эскалация двухсторонних политических отношений.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД: Вильнюс не разъяснил Минску причины обвинения Грибаускайте

"Кондуктор, нажми на тормоза!"

Напряженность и недоверие между правящими кругами Литвы и Беларуси в последнее время только нарастает и пока непонятно хватит ли у литовских властей выдержки для того, чтобы вовремя нажать на тормоза и остановиться.

Вопрос "кто первый начал?" даже задавать уже некорректно, ибо в данной ситуации всем очевидно, что именно Литва ведет себя агрессивно и наступательно по отношению к Беларуси. С самого начала строительства БелАЭС литовское руководство объявило о намерении "остановить" этот проект, хотя совершенно неизвестно как Вильнюс собирался запретить белорусам строить объект энергетической инфраструктуры на их же собственной территории. То есть, поставив перед собой заведомо невыполнимую задачу, литовская сторона раз за разом сталкивалась с невозможностью достичь намеченной цели и вместо того, чтобы остановиться и подумать продолжала яростно повышать ставки. В чем — то усилия Вильнюса напоминают действия Сизифа — персонажа древнегреческой мифологии, приговоренного богами вкатывать на гору тяжелый камень, который, едва достигнув вершины, раз за разом скатывался вниз. Это бесконечное хождение по мукам объективно приводит политиков с площади Дауканте в чувство ярости, что впоследствии находит свое отражение в очередных угрозах в адрес Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко МАГАТЭ подвело итоги seed-миссии, прошедшей на БелАЭС в январе

При этом литовские руководители сознательно игнорируют мнение МАГАТЭ, очередной положительный отчет которой был опубликован практически одновременно с принятием литовским правительством решения, закрепляющего за БелАЭС статус "угрозы национальной безопасности" Литвы. По мнению литовских политиков, подобный закон позволит запретить национальным производителям использовать "грязную" (очень странный термин для энергетики) электроэнергию с БелАЭС и при этом обойтись без нарушения норм ВТО. Однако, представляется, что данный вопрос необходимо оставить на суд юристов-международников, ведь на самом деле не так уж важно будет Литва приобретать электроэнергию с Белорусской АЭС или откажется от нее. Целесообразность развития атомной энергетики в Беларуси продиктована не столько интересами экспорта, сколько соображениями энергетической безопасности: на сегодняшний день в этой области Минск на 96% зависит от поставок российских углеводородов. Поэтому понятно, что АЭС в Островце строится, в первую очередь, для обеспечения внутренних потребностей, а вопросы экспорта в данном случае вторичны.

Белорусская АЭС в литовской внутренней политике

Конечно, недружественные действия Литвы в отношении белорусского атомного проекта будут иметь негативные последствия для его рентабельности, однако в данном случае литовское правительство действует по принципу "назло маме уши отморожу". И здесь весьма интересно как долго в Вильнюсе будут править бал иррациональные силы, предпочитающие покупать втридорога "чистую" электроэнергию из Швеции, нежели грязную с БелАЭС? В этой связи весьма примечательным представляется наблюдение российского аналитика Александра Носовича, который отмечает, что президентская кампания в Литве пройдет летом 2019 —го года, то есть, как раз в период между запуском первого и второго блока БелАЭС. Это значит, что ввод в действие атомной станции в Островце приходится на период смены власти в Литве и, естественно, многим в Минске хотелось бы, чтобы за штурвал корабля наших соседей встали бы в меньшей степени эмоциональные люди, чем нынешняя плеяда литовских руководителей. Однако вот именно здесь и зарыта собака с присвоением нашей АЭС статуса "угрозы национальной безопасности". Грозное словосочетание "национальная безопасность" переводит проблематику из плоскости экономической и даже политической в поле деятельности специальных служб, а значит политиков, которые, даже находясь не на службе, а будучи, скажем, в бане с женой, посмеют заикнуться о целесообразности договориться с белорусами, будут еще отстреливать на дальних подступах. Тут показательна судьба бывшего вице-спикера Сейма Литвы, в отношении которого начата процедура импичмента всего — лишь по факту контактов с представителями кампании "Росатом". При этом, по представлению специальных служб Бастис уже снят с занимаемой должности в литовском парламенте, а в случае если он будет лишен депутатской неприкосновенности, то нельзя исключать и последующего уголовного производства в отношении этого политика.

Что делать Беларуси?

Таким образом, в перспективе ближайших 2-7 лет отношения с Литвой будут существенно осложнены по причине существования Белорусской АЭС и к этому нужно приготовиться. При этом, сама электростанция будет работать и, с учетом весьма осторожной позиции Латвии и Польши, а также при сохранении относительно спокойной обстановки в нашем регионе и нынешней динамики сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, Вильнюсу вряд ли удастся вынести вопрос белорусской атомной энергетики на наднациональный уровень, либо сколотить международную антибелорусскую коалицию. Однако определенную тревогу вызывает иной аспект: литовцы сознательно переводят проблематику АЭС в плоскость "безопасности" и даже геополитики (в Вильнюсе утверждают, что "Россия строит ядерную бомбу у границ Литвы"). И под этим углом ситуация действительно может развиваться не в нашу пользу, так как вполне возможно, что оценка Белорусской АЭС будет поставлена в зависимость от состояния отношений между Российской Федерацией и западным лагерем. Понятно, что чем хуже будут эти отношения, тем больше России будет необходима солидарность Беларуси, а значит, все позиции отечественной дипломатии на европейском направлении будут подвергнуты политической ревизии со стороны Брюсселя.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минске против политизации вопроса экспорта электроэнергии с БелАЭС

Однако пока, несмотря на все сложности, России и Западу удается сохранять определенный уровень диалога и тот же "Росатом" реализует ряд аналогичных проектов в европейских странах. Это значит, что Минску следует очень спокойно воспринимать все демарши Литвы, так как, очевидно, что повышая градус риторики, литовское руководство пытается втянуть белорусскую сторону в конфликт и сварливую перепалку, чтобы тем самым найти подтверждение своим словам о неких "угрозах" со стороны Беларуси. То есть, вступая в обмен любезностями с литовскими властями, белорусская дипломатия оказывается в ситуации конфликта, инициатива которого принадлежит Литве. При этом, вопрос строительства АЭС на белорусской территории вообще не относится к сфере компетенции Литовской Республики и, следовательно, не стоит отвечать бранью на брань из-за забора, тем самым давая повод для дальнейшего вмешательства в наши внутренние дела. Это значит, что на агрессивные выступления Литвы в адрес Беларуси необходимо реагировать дипломатическими и иными мерами, однако обсуждать с литовцами вопрос БелАЭС больше не имеет смысла, да и "уровень допуска" у них не тот. А вот вопрос о поведении литовских партнеров в контексте региональной безопасности необходимо поднимать при случае и в Берлине, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Возможно "старшие товарищи" сумеют найти нужные аргументы и призвать госпожу Грибаускайте к спокойствию.