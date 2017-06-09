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"Наивное путешествие" по Беларуси: впечатления гостей из Латвии

10.06.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Гости из Латвии, блогер Алексей Статюха и фотограф Роберт Вицебс рассказали радио Sputnik Беларусь о том, что их путешествие по нашей стране проходит очень спокойно по сравнению с предыдущими поездками.

"Сколько мы проехали от Лиды до Минска никаких проблем, отличные, отзывчивые люди, которые с легкостью идут на контакт, будь то продавец в магазине или водитель такси или случайный прохожий. Пока у нас такая мягкая поездка, что даже как-то немного по-журналистски обидно", — рассказал Алексей Статюха.

В то же время собеседник Sputnik отметил внутреннюю сдержанность, которая свойственна белорусам. Вывести кого-то на полную откровенность пока не получается по сравнению с Россией и Украиной. В Беларуси, очевидно, нужно кого-то напоить, чтобы, наконец, услышать всю "правду-матку", отметил Алексей Статюха.

Отдельных впечатлений удостоился основательный ремонт белорусских дорог, с которым столкнулись путешественники.

"Наивное путешествие" по Беларуси: впечатления гостей из Латвии
© Sputnik/ Роберт Вицупс
"Наивные путешественники": сквозь тернии к Минску

"У нас в Латвии дороги ремонтируют по большому счету, просто латая ямы. Есть яма, которую дед ремонтировал, отец ремонтировал, и вот отец, умирая, сыну-строителю говорит.: "Вот тебе яма, раз в год можешь ее ремонтировать". Здесь видны какие-то такие масштабы. Сразу видно, что расширяют, асфальт кладут. Ощущение, что делается если не на века, то на года", — сказал Алексей Статюха.

Гости Sputnik также рассказали, что их искренне повеселило название "Минское море", и отметили невероятную ухоженность страны в целом.

"Какая-то сверхъестественная ухоженность. Мне ребята говорили, что в лесу поваленные деревья и сучья, они тоже сложены аккуратными кучками. Поле, лес, городок, деревушка, везде настолько все опрятно, такое чувство, что везде вылизывают языком. Вот это очень сильно поразило", — сказали собеседники.

Беседу с "наивными путешественниками" из Латвии, блогером Алексеем Статюха и фотографом Робертом Вицебсом слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Внутренняя сдержанность белорусов, основательность в ремонте дорог и сверхъестественная ухоженность страны в целом: авторы проекта "Наивные путешественники" ...

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