В 101 год прыгнуть с парашютом: австралийская пенсионерка собирается побить мировой рекорд

Ирена О’Ши любит быстрые машины, обожает мотоциклы Harley-Davidson, а еще не прочь прыгнуть с парашютом. Недавно ей исполнился сто один год. Она живет одна, читает без очков и самостоятельно водит машину, рассказывает австралийское издание news.com.ua





У Ирены есть мечта: она хочет побить мировой рекорд и стать самым взрослым человеком, который прыгнул с парашютом.



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Сейчас мировой рекорд принадлежит Вернону Хейсу из Британии. Он прыгнул с высоты 15 000 футов в возрасте 101 год и 38 дней. Ирена решила, что это достижение должно принадлежать ее родной Австралии.

«Мой доктор сказал, что с моим здоровьем все в порядке. Повода не прыгать просто нет «, — рассказывает женщина. 9 июля австралийке исполнился 101 год и 39 дней. Она готовится к прыжку и уже забронировала самолет и нашла инструктора.





Это будет не первый прыжок Ирены: в том году в честь своего столетия женщина уже прыгала с парашютом. В маленьком самолете на высоту поднялась вся семья Ирены: дети, пять внуков и одиннадцать правнуков.





Женщина прыгает с парашютом не только ради славы. Одна из дочерей Ирены умерла от заболевания двигательных нейронов в 2008 году, поэтому женщина решила не просто поставить рекорд, но связать его со сбором средств для некоммерческой организации, которая помогает людям с такой болезнью.



