Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 10 билетов в аквапарк «Дримлэнд» в Минске . Участие в розыгрыше продлится до 16 июня.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш билетов, где будут разыграны 10 двойных билетов. Победители будут объявлены в приложении «Афиши» 16 июня.

Конкурс на лучшую фотографию

Внимание! Кроме того, «Дримлэнд» объявляет конкурс на лучшую фотографию в аквапарке с 6 по 25 июня. Фотографируйтесь в аквапарке «Дримлэнд» или возле него, и присылайте свое фото на dreamlandpark@tut.by. Фотография может быть абсолютно любой — селфи, семейное фото или фото с друзьями. Организаторы выберут 20 фотографий для голосования, которое пройдет на AFISHA.TUT.BY. Победитель получит бесплатное посещение аквапарка на две персоны до конца сезона и профессиональную фотосессию в аквапарке, а лучшую фотографию «Дримлэнд» разместит на билбордах города.

Для участия в розыгрыше билетов вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.