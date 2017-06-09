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Сборная Криушенко одержала первую победу

10.06.2017 11:13 — Разное | Ежедневник  
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Сборная Криушенко одержала первую победу

uefa.com

Первая победа национальной сборной Беларуси под руководством Игоря Криушенко пришлась на отборочный матч чемпионата мира -2018 с командой Болгарии – 2:1.

Игорь Криушенко сделал упор на игроков внутреннего чемпионата, и они, по крайней мере, в игре с не хватающими сегодня звезд болгарами не подвели его.

Первый тайм прошел при преимуществе сборной Беларуси, принимавшей болгар в Борисове. Это отражается практически по всем статистическим показателям, включая контроль мяча: 59% у белорусов.  Голевым выражением преимущества стал одиннадцатиметровый, который на 33 минуте реализовал Сиваков – 1:0. Отметим, что его заработал активно достававший защиту гостей «горняк» Лаптев.   

Во втором тайме болгары ринулись отыгрываться, а белорусы перешли на игру вторым номером, что отразилось на процентах владения мячом: только 32% у сборной Беларуси. Но из своего преимущества гости с Черного моря ничего не извлекли. Более того, на 80 минуте удался футбольный шедевр игроку «Немана» Савицкому. Из-за пределов штрафной он черпачком перекинул мяч через болгарского кипера Михайлова, который от перекладину ушел в ворота – 2:0.

Болгар хватило только на гол престижа, который на добавленных минутах в ворота Черника отправил Костадинов – 2:1.

Первая победа сборной Криушенко в отборе, правда, уже ничего не значит для перспектив Беларуси в этом турнире. Они давно выбыли из борьбы за путевку на чемпионат мира в Россию -2018. А вот болгары, идущие в группе третьими,  ухудшили свои шансы в соперничестве с занимающей второе место Швецией.

 
 
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Первая победа национальной сборной Беларуси под руководством Игоря Криушенко пришлась на отборочный матч чемпионата мира -2018 с командой Болгарии – 2:1.

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