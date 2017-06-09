Минское «Динамо» продлит контракт с нападающим сборной Беларуси Евгением Ковыршиным.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как стало известно SPORT.TUT.BY, стороны уже договорились о заключении нового двухлетнего договора.

В прошлом сезоне Ковыршин провел за «Динамо» 47 матчей, в которых набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности «+3».

На чемпионате мира 31-летний форвард отметился 3 (2+1) баллами и показателем «-3» в 7 играх. По итогам турнира тренерский штаб включил Евгения Ковыршина в топ-3 лучших игроков команды.