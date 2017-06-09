ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский теннисист Дмитрий Жирмонт выиграл турнир в Узбекистане

10.06.2017 11:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский теннисист Дмитрий Жирмонт выиграл теннисный турнир серии ITF в узбекском Намангане с призовым фондом в 25 000 долларов.


Фото: tennis.by

В финале Жирмонт, занимающий 377-е место в мировом рейтинге, одолел россиянина Михаила Фуфыгина - 7:6, 6:3.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский теннисист Дмитрий Жирмонт выиграл теннисный турнир серии ITF в узбекском Намангане с призовым фондом в 25 000 долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" договорилось о контракте с форвардом сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика