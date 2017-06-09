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Белорусский теннисист Дмитрий Жирмонт выиграл турнир в Узбекистане
Белорусский теннисист Дмитрий Жирмонт выиграл теннисный турнир серии ITF в узбекском Намангане с призовым фондом в 25 000 долларов.
В финале Жирмонт, занимающий 377-е место в мировом рейтинге, одолел россиянина Михаила Фуфыгина - 7:6, 6:3.
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Белорусский теннисист Дмитрий Жирмонт выиграл теннисный турнир серии ITF в узбекском Намангане с призовым фондом в 25 000 долларов.
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