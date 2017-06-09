Один из старейших военных оркестров России выступит в Минске

Один из старейших военных оркестров выступит в Минске /

В рамках Дня культуры России и в рамках сельскохозяйственной выставки "Белагро" в Минске проходят и Дни культуры Пермской области. В торжественных мероприятиях принимает участие один из старейших российских военных оркестров — Пермский губернский военный оркестр. В 2016 году коллектив отметил свое 75-летие.

История оркестра началась в ноябре 1941 года в городе Троицке Челябинской области при школе авиационных механиков. В 50-е годы школа переехала в Пермь, позже была преобразована в училище. В 1990-е годы прошло большое сокращение в российской армии, училище было закрыто, и возник риск того, что и оркестр прекратит свое существование. Но поддержка пришла от губернатора Пермского края, который помог сохранить оркестр.



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"Духовой оркестр интересен в традиционных ритуальных мероприятиях — парады, торжественные открытия. Форма обязывает к конкретному репертуарному направлению. Лицо любого духового оркестра —это маршевая музыка. Но в репертуаре присутствует обязательно и народная музыка, и джаз. Наша задача — найти своего слушателя из большого числа зрителей, и каждому по своему вкусу и внутренней востребованности мы должны предложить какой-то музыкальный материал", — говорит Тверетинов.

В субботу на открытой площадке концертного зала "Верхний Город" на площади Свободы минчане услышат весьма разнообразную программу. В нее включено много произведений П.И.Чайковского. Оркестр давно сотрудничает с Пермским академическим театром оперы и балета имени П.И.Чайковского. На минском концерте, открывающем День культуры России и Дни культуры Пермского края, с оркестром выступят и ведущие солисты театра. Трактовка некоторых произведений великого классика, возможно, удивит искушенных слушателей. В аранжировках будет представлено разнообразие жанров — от классического до джазового звучания.

Собеседник Sputnik коснулся и темы духовых оркестров и их существования в России — на сегодняшний день подобных коллективов осталось всего пять. Дирижер Пермского губернского военного оркестра рассказал об сотрудничестве с зарубежными коллегами. Оркестр регулярно выезжает на международные фестивали. Более 10 лет Пермский оркестр принимает участие в фестивале Musiс Рarade в Берлине, где в многотысячных аренах выступают марширующие оркестры. Дирижер рассказал также о забавных итальянских "бегающих" оркестрах и интересной традиции самого Пермского оркестра.

"Утро у нас начинается с настоящего кофе. Этой традиции более 20 лет. Только настоящее зерно, настоящая кофемолка, настоящая турка. Бывает, что за бумажной волокитой не получается сварить кофе. Тогда музыканты становятся стеной и говорят: репетиции не получится", — смеется Тверетинов.

Беседу с художественным руководителем и главным дирижером Пермского губернского военного оркестра, полковником Евгением Тверетиновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.