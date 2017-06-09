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Мазепин летит на переговоры с Лукашенко. На кону - возобновление калийного альянса
10.06.2017 11:45 — Разное | Ежедневник
By.utro.news
«Уралкалий» планирует 13 июня обсудить на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко возобновление сотрудничества с Минском, рассказал основной бенефициар компании Дмитрий Мазепин.Компания «Уралкалий» 13 июня проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой обсудит пути восстановления сотрудничества со страной. Об этом заявил основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин во время осмотра президентом России Владимиром Путиным российского павильона «Астана ЭКСПО-2017», передает
«Компания работает стабильно, социальные программы выполняются в полном объеме. Потенциал цены использован не в полной мере, но мы в этой части работаем, продолжаем сотрудничать и вести переговоры с руководителями белорусских компаний», — приводит агентство его слова.
Мазепин отметил, что на встрече с Лукашенко 13 июня «мы еще раз попытаемся найти взаимовыгодное решение».
«Уралкалий» с «Беларуськалием» с 2005 по 2013 год устанавливали на мировом рынке калийных удобрений бенчмарк, занимая более 40%. Трейдинг осуществлялся через зарегистрированную в Минске Белорусскую калийную компанию (БКК), созданную на паритетных началах. Но в 2013 году «Уралкалий», нарастив свои мощности и обойдя белорусскую компанию по объемам производства, вышел из партнерства. А уже в следующем году затопление одного из рудников «Уралкалия» резко сократило производственные возможности компании. В 2016 году компания выпустила 10,8 млн тонн хлоркалия. «Беларуськалий» произвел около 10 млн этого сырья в прошлом году, пишет
Лукашенко уже несколько раз заявлял о предложениях «Уралкалия» возобновить сотрудничество в рамках Белорусской калийной компании. Так, в сентябре 2016 года он заявлял, что «Уралкалий» обращался к Минску с предложением возобновить сотрудничество, однако белорусская сторона отказалась. По словам Лукашенко, представители «Уралкалия» посещали Белоруссию по этому поводу в конце 2015 года и в январе 2016 года.
В июне 2013 года, когда совладельцами «Уралкалия» были Сулейман Керимов, Филарет Гальчев и Анатолий Скуров, гендиректор компании Владислав Баумгертнер заявил о прекращении партнерства с БКК в продаже калийных удобрений. За заявлением Баумгертнера последовали падение котировок крупных компаний — производителей калия и резкое снижение цен на это сырье.
Уже в августе того же года Баумгертнер был арестован в Минске после встречи с белорусским премьером Михаилом Мясниковичем. Минск обвинил Баумгертнера в злоупотреблении полномочиями и поместил под домашний арест. Гендиректор «Уралкалия» был экстрадирован в Россию только после того, как «Уралкалий» был продан акционерами группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и «Уралхиму» Дмитрия Мазепина. В России дело против Баумгертнера было закрыто за отсутствием состава преступления.
Впоследствии ОНЭКСИМ продал свою долю в «Уралкалии» (20%) белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку, давнему знакомому и однокурснику Дмитрия Мазепина.
Аналитик БКС Олег Петропавловский считает, что возможное воссоединение «Уралкалия» и «Беларуськалия», которые до 2013 года занимали более 40% мирового рынка хлоркалия, на рынок уже не повлияет. «Слишком много упущено за четыре года с момента разрушения олигополии. Рынок изменился, и мощности загружены сейчас менее чем на 70%», — пояснил он. Туркменистан недавно запустил калийный завод мощностью 1,4 млн тонн в год, «Еврохим» в ноябре-декабря этого года планирует начать производство хлоркалия на двух шахтах, перечисляет он новых игроков. Таким образом, сейчас конкуренция на рынке значительно выше, чем была прежде, цены низкие, а в таких условиях создавать олигополию невыгодно, потому что компаниям придется жертвовать долей рынка, резюмирует Петропавловский.
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«Уралкалий» планирует 13 июня обсудить на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко возобновление сотрудничества с Минском, рассказал основной...
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