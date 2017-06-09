Спасательная операция в Витебске: водитель троллейбуса помогла уточкам

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Водитель витебского троллейбуса и прохожие помогла утиному семейству покинуть проезжую часть.

Мама-утка с утятами переходила проезжую часть на улице Правды неподалеку от облисполкома. По всей видимости, они направлялись с ручью, но маленьким утятам оказалось не под силу взобраться на высокий парапет, который отделяет в этом месте проезжую часть от тротуара.

Пока мама-утка безуспешно пыталась помочь птенцам, водитель проезжавшего мимо троллейбуса остановила машину и подсадила утят на тротуар. Ей помогли и неравнодушные прихожие. Во время спасательной операции несколько утят упали в ливневой водосток — одному из прохожих пришлось отодвинуть решетку и лечь на землю, чтобы достать птенцов. В результате все семейство было благополучно эвакуировано с проезжей части.

Один из пассажиров троллейбуса снял трогательную ситуацию на видео и выложил в паблик " Типичный Витебск ", благодаря чему трогательная истории стала популярна в соцсетях.