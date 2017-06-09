|
Спасательная операция в Витебске: водитель троллейбуса помогла уточкам
10.06.2017 12:20 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн — Sputnik. Водитель витебского троллейбуса и прохожие помогла утиному семейству покинуть проезжую часть.
Мама-утка с утятами переходила проезжую часть на улице Правды неподалеку от облисполкома. По всей видимости, они направлялись с ручью, но маленьким утятам оказалось не под силу взобраться на высокий парапет, который отделяет в этом месте проезжую часть от тротуара.
Пока мама-утка безуспешно пыталась помочь птенцам, водитель проезжавшего мимо троллейбуса остановила машину и подсадила утят на тротуар. Ей помогли и неравнодушные прихожие. Во время спасательной операции несколько утят упали в ливневой водосток — одному из прохожих пришлось отодвинуть решетку и лечь на землю, чтобы достать птенцов. В результате все семейство было благополучно эвакуировано с проезжей части.
Один из пассажиров троллейбуса снял трогательную ситуацию на видео и выложил в паблик "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трогательное видео сняли пассажиры витебского троллейбуса: водитель и прохожие помогли утиному семейству покинуть проезжую часть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии