как выглядит закулисье шоу-блокбастера Varekai от Cirque du Soleil

Сегодня в Вильнюсе прошла премьера шоу Varekai — одной из самых массовых постановок нашумевшего Cirque du Soleil. В Минске цирк выступит с 28 сентября по 1 октября, а пока AFISHA.TUT.BY показывает уникальные кадры закулисья цирка и самого выступления.





Костюмерная и гардероб от лауреата премии «Оскар» Эйко Исиока

Художник по костюмам этого шоу — дизайнер Эйко Исиока, которая получила премию «Оскар» в 1992 году за костюмы к фильму «Дракула» Френсиса Форда Копполы. В шоу используется до двух тысяч предметов одежды, которые шьются вручную, и 250 пар обуви. Всего же в постановке до 50 сценических образов. От идеи костюма до финального воплощения проходит три месяца. Некоторые наряды для шоу представляют собой архитектурно сложные костюмы с увеличенными мускулами и другими деталями, которые создают у зрителя образ невероятных существ.





В костюмерной есть все для того, чтобы сиюминутно отремонтировать костюм. В этом готовы помочь четыре костюмера. За чистотой одежды следят два сотрудника прачечной, у которых под рукой шесть стиральных машин.

А вот грим артисты наносят себе сами. Кто-то справляется за 15−20 минут, кому-то нужно два часа. В косметичках — в основном MaxFactor и MAC.





Живая музыка и трюки без страховки

Композитор Varekai Виолейн Корради объединила песни французских трубадуров XI века, традиционные госпелы, армянские мелодии и ритмы гавайских ритуальных церемоний. Музыка в шоу Cirque du Soleil исполняется вживую, а исполнители постоянно находятся на сцене во время спектакля. А вот говорят герои шоу на вымышленном языке с элементами местного: на шоу в Литве звучат литовские слова, на выступлении в Минске прозвучит русский язык.

Любопытно, что страховкой артисты пользуются только во время репетиции, в самом же шоу использование страховки недопустимо. Залог безопасности — регулярные тренировки. Пока каждый элемент не будет отточен на 10 из 10, к шоу артиста не допускают. Все свободное время за кулисами герои тренируются: режим — на совести каждого.













Что такое Varekai

По легенде Varekai — это волшебный мир, который находится в глубине загадочного леса, на вершине вулкана, и в котором нет ничего невозможного. Шоу начинается с того, что с небес на землю падает одинокий юноша. Дальше зрители увидят его приключения по волшебному миру.

— На протяжении последних трех лет это шоу собирало аншлаги на аренах в Европе, России и Северной Америке, — отмечает Бруно Дарманьяк, арт-директор Varekai. И добавляет: — Varekai — это история о любви и надежде. О способности найти в себе смелость идти вперед и открываться новому опыту даже в трудное время. Это история о том, что каждый из нас переживает хотя бы раз в жизни. Varekai — это смесь ошеломительной акробатики, хореографии, живой музыки и веселой клоунады.

Волшебный лес Varekai состоит из 320 волшебных деревьев (на 8 из которых можно забраться) и из лестницы в 92 ступеньки. Монтаж и подготовка шоу занимают 45 часов.























Когда: 28 сентября — 1 октября. Где: «Минск-Арена». Сколько: от 40 до 180 рублей. Купить билет



