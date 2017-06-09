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По следам Наполеона: все подробности о фестивале "Золотая шпора-1812"

10.06.2017 13:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Зрителям обещают полное погружение в "эпоху последней красивой войны" — с баталиями, дуэлями, боями на саблях, балами, народными кирмашами, пикниками шляхтичей и историческим дефиле в нарядах XIX века.

Организатор фестиваля, руководитель конно-исторического клуба "Золотая шпора" Павел Калинков рассказал радио Sputnik Беларусь об атмосфере и фирменных секретах предстоящего шоу.

"Мы не изменяем своим традициям, фестиваль по-прежнему очень уютный и домашний. Люди приезжают к нам отдохнуть и посмотреть красивое шоу. Это фестиваль-пикник, фестиваль-отдых, знакомство с эпохой 19го века и фестиваль интересных открытий в плане кавалерии ", — отметил Калинков.

Главным козырем уже традиционного фестиваля-реконструкции "Золотая шпора 1812" станут лошади. В конно-историческом клубе гордятся программой подготовки своих лошадей, которые уже много раз участвовали в разнообразных фестивалях и не боятся лязга, доспехов, сабель и взрывов пиротехники.

"Мы очень много внимания уделяем работе наших всадников и представляем зрителям яркое соревнование  в стиле 19 века. Это соревнование военных всадников, работа с оружием, прыжки через препятствия, прохождение огненных преград и еще много всего. На других фестивалях ни в Беларуси, ни в СНГ вы такого не увидите, потому что не так ярко развит дух конной подготовки", — рассказал Калинков.

По следам Наполеона: все подробности о фестивале "Золотая шпора-1812"
© Sputnik / Александр Шурмелев
Под Минском пройдет фестиваль-реконструкция "Золотая шпора-1812"

В этом году историческим акцентом фестиваля станет переправа войск Наполеона через Неман в 1812 году. В финальной гранд-баталии фестиваля сойдутся войска армии Наполеона и русской Императорской Армии. Бравые уланы и гусары, всего более полусотни кавалеристов, покажут мастерство конного боя. 

"Главная задача нашего фестиваля — рассказать соотечественникам, что история многогранна. В 1812 году для Беларуси были очень тяжелые времена гражданской войны, когда белорусы сражались против белорусов. Мы хотим рассказать об этом людям, посмотреть на события с разных сторон и возможно, задать самим себе пару вопросов", — сказал Калинков.

В то же время на гостей фестиваля ожидает и обширная программа отдыха. В частности, посетители смогут посетить кирмаш, покататься верхом и даже пофехтовать на саблях Речи Посполитой.

"Оружие — это исторические макеты-реплики. Мы придерживаемся исторических аналогов, ребята изучают музейные экспонаты, штудируют литературу, ездят по всем музеям Европы и анализируют, как это все применялось", — рассказал Калинков.

Помимо военной составляющей, во время фестиваля можно будет познакомиться и со светскими нравами начала 19-го века, например, присоединиться к красивому балу.

"Это была красивая война, даже можно сказать, пафосная. Расфуфыренные мундиры, красивые манеры, понятие чести, доблести, гордости и уважения к себе было возведено в абсолют. Воин в седле и воин на балу — это была абсолютно нормальная картинка в течение одних суток. Прискакав с какого-то из военных полей, было абсолютно нормально, надев бальный мундир, тут же танцевать на балу с благородными паненками", — рассказал собеседник Sputnik.

Беседу с организатором фестиваля-реконструкции "Золотая шпора 1812", руководителем конно-исторического клуба "Золотая шпора" Павлом Калинковым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: знакомства
 
 
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В воскресенье, 11 июня, в 30-ти километрах от Минска, в деревне Междуречье Воложинского района, пройдет уже третий по счету фестиваль-реконструкция "Золотая шпора-1812".

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