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В отношении «Торгового мира - «Кольцо» возбуждено дело о банкротстве
10.06.2017 13:21 — Разное | Ежедневник
Newsline.by
Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» (ТМК).
Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, сообщает
Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев. Судебное разбирательство по делу назначено на 5 октября.
В феврале судом в отношении ТМК было возбуждено производство по делу о банкротстве и введен защитный период до 3 мая.
Впервые информация о том, что «Торговый Мир — «Кольцо» хотят признать банкротом,
«Торговый мир — «Кольцо» объединяет автомобильный и строительный рынки и торговые центры в столичном микрорайоне Малиновка. Его созданием занимался известный бизнесмен Юрий Аверьянов.
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Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» (ТМК).
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