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В отношении «Торгового мира - «Кольцо» возбуждено дело о банкротстве

10.06.2017 13:21 — Разное | Ежедневник  
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В отношении «Торгового мира - «Кольцо» возбуждено дело о банкротстве

Newsline.by

Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» (ТМК).

Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, сообщает TUT.BY.

Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев. Судебное разбирательство по делу назначено на 5 октября.

В феврале судом в отношении ТМК было возбуждено производство по делу о банкротстве и введен защитный период до 3 мая.

Впервые информация о том, что «Торговый Мир — «Кольцо» хотят признать банкротом, появилась в марте 2016 года. Долги компании оценивались в десятки миллионов долларов. Среди крупных кредиторов назывались компания «Версо М» российского бизнесмена азербайджанского происхождения Мехраджа Бабаева, «Белагропромбанк» и «БПС-Сбербанк». У ТМК также имелась задолженность и перед налоговой инспекцией.

«Торговый мир — «Кольцо» объединяет автомобильный и строительный рынки и торговые центры в столичном микрорайоне Малиновка. Его созданием занимался известный бизнесмен Юрий Аверьянов.



 
 
 
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Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» (ТМК).

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