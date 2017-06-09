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В Сети рассекретили будущую новинку АвтоВАЗа

10.06.2017 13:54 — Разное | Tut.by  
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В Сети появились новые снимки с испытаний универсала Lada Vesta Cross. Впервые фотошпионам удалось заснять салон новинки. Снимки были выложены в паблике «RCI Российский Автопром» в социальной сети «ВКонтакте».


Фото: RCI News

Судя по фотографиям, автомобиль получит новую приборную панель и подлокотник для задних пассажиров. Также машина обзаведется задним плафоном освещения. Кроме этого, универсал повышенной проходимости будет отличаться дополнительным пластиковым обвесом и увеличенный клиренсом. Объем багажного отделения может вырасти до 550 литров.


Фото: RCI News

По предварительным данным, в моторную гамму универсала войдет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Агрегат будет работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. Также клиентам предложат универсал с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 122 лошадиные силы.

Универсалы Vesta будут собирать на заводе компании в Ижевске, где уже выпускают седан. Продажи машины должны начаться во второй половине нынешнего года, причем на рынок одновременно выйдут традиционные универсалы и исполнения повышенной проходимости Vesta Cross. Последняя должна стать самой дорогой моделью семейства.

 
 
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Продажи автомобиля должны начаться во второй половине нынешнего года. Собирать новинку будут на заводе компании в Ижевске.

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