В Сети рассекретили будущую новинку АвтоВАЗа

В Сети появились новые снимки с испытаний универсала Lada Vesta Cross. Впервые фотошпионам удалось заснять салон новинки. Снимки были выложены в паблике «RCI Российский Автопром» в социальной сети « ВКонтакте ».



Фото: RCI News

Судя по фотографиям, автомобиль получит новую приборную панель и подлокотник для задних пассажиров. Также машина обзаведется задним плафоном освещения. Кроме этого, универсал повышенной проходимости будет отличаться дополнительным пластиковым обвесом и увеличенный клиренсом. Объем багажного отделения может вырасти до 550 литров.



Фото: RCI News

По предварительным данным, в моторную гамму универсала войдет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Агрегат будет работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. Также клиентам предложат универсал с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 122 лошадиные силы.

Универсалы Vesta будут собирать на заводе компании в Ижевске, где уже выпускают седан. Продажи машины должны начаться во второй половине нынешнего года, причем на рынок одновременно выйдут традиционные универсалы и исполнения повышенной проходимости Vesta Cross. Последняя должна стать самой дорогой моделью семейства.