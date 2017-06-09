День Беларуси на «ЭКСПО-2017» назначен на 13 августа

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Об этом сообщил начальник отдела выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Министерства иностранных дел Евгений Лазарев.

Как пишет БЕЛТА, изначально было заявлено, что День Беларуси состоится на международной специализированной выставке 16 августа, однако в связи с некоторыми обстоятельствами принято решение провести его немного раньше.

Планируется, что 13 августа национальный павильон посетит премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. "ЭКСПО-2017" сегодня начинает свою работу в столице Казахстана, впервые павильоны более 110 стран-участниц может посетить широкий круг гостей. Белорусская экспозиция официально откроется в 15.00 по времени Астаны (в 12.00 - по минскому). Участие в церемонии открытия примет Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов.

Как отметил Евгений Лазарев, белорусская сторона постаралась в максимальной степени сделать национальный стенд информативным и интересным для посетителей. Одним из самых запоминающихся элементов экспозиции является электробус производства "Белкоммунмаш". "Это современная разработка, благодаря который мы можем показать: в городских условиях может эксплуатироваться транспорт без использования бензина с энергетически емким двигателем. Наш электробус уже вызывает интерес", - сказал представитель МИД. По его словам, специально для "ЭКСПО" изготовлены макеты отечественной дорожной и сельскохозяйственной техники. Это модели автобуса, электробуса и комбайна.

"Основная тема выставки - энергоэффективное управление, и мы представили образцы, которые соответствуют этому девизу. Сейчас очень большой популярностью пользуется продукция, где при эксплуатации в минимальной степени используется энергия", - рассказал Евгений Лазарев. Красной нитью через тематику национальной экспозиции проходит тематика Шелкового пути.

"Каким образом Беларусь участвует в этой инициативе - мы показали через призму работы Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В центральной части павильона мы рассказываем об этом парке, чем он занимается, какой вклад вносит в экономику страны, и одновременно приглашаем инвесторов принять участие в его работе в условиях льготного режима", - заметил специалист Министерства иностранных дел. Одной из отличительных особенностей белорусского павильона на "ЭКСПО" является наличие в нем целого магазина, где гости смогут приобрести продукцию изо льна, национальные костюмы, сувениры, косметику, кухонную утварь и многое другое.

Евгений Лазарев заверил, что при подготовке магазина тщательно изучался спрос на местном рынке, чтобы продукция была продаваемой. Кроме того, на втором этаже павильона находится художественная выставка. Она демонстрирует работу авторов, которые представляют страны, расположенные на Шелковом пути, - от Лиссабона до Владивостока. Таким образом Беларусь постаралась привнести объединяющее начало в "ЭКСПО", идею взаимопонимания и сотрудничества. Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" продлится в Астане до 10 сентября.

10 августа участие в открытии «ЭКСПО-2017» принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

До начала церемонии Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел экскурсию по национальному павильону Казахстана. Были продемонстрированы презентации комплекса "ЭКСПО-2017" и Астаны с акцентом на ее архитектурные особенности. Главы делегаций также осмотрели тематическую экспозицию, посвященную главной теме выставки - энергии будущего.

Всего на открытие "ЭКСПО-2017" прибыли шестьдесят делегаций, представленные на высшем и высоком уровнях. Среди них - главы государств и правительств из разных стран мира, другие официальные лица, принимавшие участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана.

До церемонии открытия Александр Лукашенко пообщался с президентами Туркменистана, Сербии и Армении.