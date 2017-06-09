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Под Гродно Peugeot переехал лежащего на дороге парня и скрылся с места ДТП

10.06.2017 15:16 — Разное | Tut.by  
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Под Гродно Peugeot переехал лежащего на дороге парня и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел 9 июня, около 23.00. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


33-летний гродненец ехал на работу в ночную смену. Вблизи железнодорожного переезда станции Аульс он увидел перед собой преграду для движения — лежащего на дороге парня. Мужчина попытался избежать наезда, но это ему не удалось.

В результате наезда 24-летний парень от полученных травм скончался, а водитель с места ДТП уехал.

— Совершивший наезд водитель испугался и вернулся в город. Поездил по нему и оставил свою машину на привокзальной площади. На работу он поехал на такси. Инспекторы, предположив, что наезд мог совершить кто-то из работников предприятий, работающих круглосуточно, вышли на мужчину, который опоздал на смену. Тот сознался, — рассказали в ГАИ.

 
Теги: Гродно
 
 
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