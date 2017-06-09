Лукашенко озвучил интересы Беларуси в работе ШОС /

Беларусь первой из европейских стран примкнула к Шанхайской организации сотрудничества. Это дает еще одну возможность нашей стране для участия в межрегиональных проектах. Изначально организация создавалась для противостояния международному терроризму. Внимание всего Евразийского континента было приковано к саммиту, тем более что вес этой организации заметно усилился. Индия и Пакистан стали полноправными участницами организации. Таким образом, ШОС вышла на континентальный уровень и представляет интересы более чем трех миллиардов человек.

Выступая на саммите, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь в качестве донора региональной стабильности может на деле вносить конкретный вклад в достижение целей Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, наша страна готова усиливать свою роль как связующего звена между Европой и Азией.

"Тот небольшой промежуток времени, прошедший с момента присоединения Беларуси в качестве наблюдателя к Шанхайской организации сотрудничества, полностью укрепил нас в правоте сделанного выбора. Особенность сегодня ШОС состоит в том, что при желании всех членов организации никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. Сплоченность и единство — тот ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность", — сказал Лукашенко.

По итогам работы саммита подписано 11 документов. Участники встречи договорились о совместной борьбе с международным терроризмом, подписали Астанинскую декларацию и Конвенцию о противодействии экстремизму. Председательство в организации перешло к Китаю. Планируется, что следующая встреча глав стран-участниц ШОС пройдет летом 2018 года в Пекине.

Фрагмент выступления Александра Лукашенко на 17-м саммите Шанхайской организации сотрудничества слушайте на радио Sputnik Беларусь.