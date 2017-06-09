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В Минске Nissan протаранил BMW и врезался в столб

10.06.2017 16:14 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 10 июня, около 13.30, на пересечении улиц Есенина-Слободская. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

По предварительной информации, 26-летний водитель Nissan ехал по улице Есенина со стороны проспекта Дзержинского. При повороте налево на улицу Слободскую он отвлекся от управления, не заметил встречный BMW и допустил с ним столкновение. От удара Nissan отбросило в металлическую опору светофора.


Фото: ГАИ Московского района

В результате ДТП легкие травмы получила 20-летняя пассажирка Nissan. Водители в аварии не пострадали.

 
 
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Авария произошла 10 июня, около 13.30, на пересечении улиц Есенина и Слободская.

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