В Минске Nissan протаранил BMW и врезался в столб

Авария произошла 10 июня, около 13.30, на пересечении улиц Есенина-Слободская. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.



Фото: ГАИ Московского района

По предварительной информации, 26-летний водитель Nissan ехал по улице Есенина со стороны проспекта Дзержинского. При повороте налево на улицу Слободскую он отвлекся от управления, не заметил встречный BMW и допустил с ним столкновение. От удара Nissan отбросило в металлическую опору светофора.



Фото: ГАИ Московского района

В результате ДТП легкие травмы получила 20-летняя пассажирка Nissan. Водители в аварии не пострадали.