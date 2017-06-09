|
Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров проходит в Минске
10.06.2017 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь впервые принимает легкоатлетический турнир такого уровня. В Кубке участвуют белорусские спортсмены. В интервью радио Sputnik накануне соревнований председатель Федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что в женском забеге у белорусов есть шанс побороться за медали в командном зачете.
В церемонии открытия Кубка Европы в беге на 10 тысяч метров принимали участие 200 артистов, среди которых группа NaviBand и Государственный ансамбль танца Беларуси. Для зрителей организованы развлекательные зоны: воздушные змеи, радиоуправляемые корабли. Дети могут полетать на воздушном шаре, попрыгать на батуте и порадовать себя аквагримом.
На беговые дорожки стадиона Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике выйдут 80 спортсменов из 19 стран. Состав белорусской команды был определен 11 мая: Владислав Прямов, Степан Роговцов, Сергей Платонов, Ольга Мазуренок, Светлана Куделич, Людмила Ляхович, Нина Савина, Анастасия Иванова и Татьяна Стефаненко.
Женская сборная нашей страны три раза становилась бронзовым призером этих состязаний.
Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров проводится с 1997 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике проходят соревнования в рамках Кубка Европы в беге на 10 тысяч метров. Смотрите на видео, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии