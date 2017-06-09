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В Индии из уха женщины вытащили живого паука
49-летняя жительница индийского штата Картанака по имени Лакшми проснулась из-за дискомфорта в правом ухе и почувствовала головную боль. После внутри ее уха обнаружилось живое насекомое. Об этом рассказывает издание
Сначала Лакшми пыталась вытащить насекомое сама, а после попала в клинику «Колумбия Азия» рядом с городом Хеббал. Там паука извлекли наружу, а саму процедуру записали на видео.
Доктор Сантош Шивасвами, который занимался этим случаем, рассказал, что люди регулярно попадают в отделение неотложной помощи с посторонними предметами в ухе. Однако «нечасто можно увидеть, как живой паук двигается внутри чьего-то слухового прохода».
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Если кто-то живой попал в ваше ухо, специалисты из Рочестерского университета
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Женщина обратилась к медикам с жалобой на головную боль.
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