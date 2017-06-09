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В Индии из уха женщины вытащили живого паука

10.06.2017 18:00 — Разное | Tut.by  
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49-летняя жительница индийского штата Картанака по имени Лакшми проснулась из-за дискомфорта в правом ухе и почувствовала головную боль. После внутри ее уха обнаружилось живое насекомое. Об этом рассказывает издание Indian Express.


Паук-скакун, похожий на найденного в ухе. Фото: macrojunkie.deviantart.com

Сначала Лакшми пыталась вытащить насекомое сама, а после попала в клинику «Колумбия Азия» рядом с городом Хеббал. Там паука извлекли наружу, а саму процедуру записали на видео.

Доктор Сантош Шивасвами, который занимался этим случаем, рассказал, что люди регулярно попадают в отделение неотложной помощи с посторонними предметами в ухе. Однако «нечасто можно увидеть, как живой паук двигается внутри чьего-то слухового прохода».

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Если кто-то живой попал в ваше ухо, специалисты из Рочестерского университета советуют аккуратно наклонить голову, чтобы насекомое выбралось само. Если это не помогло, можно залить в ухо немного воды или детского масла. Не следует вытаскивать насекомых ушными палочками. Если это не помогло, нужно сразу же обратиться к врачу.

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Женщина обратилась к медикам с жалобой на головную боль.

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