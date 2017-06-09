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Забег Ольги Мазуренок на Кубке Европы в беге на 10 тысяч метров

10.06.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В женском забеге у Беларуси есть шанс побороться за медали в командном зачете. Нашу страну представляют Ольга Мазуренок, Светлана Куделич, Людмила Ляхович, Нина Савина, Анастасия Иванова и Татьяна Стефаненко.

Женская сборная нашей страны три раза становилась бронзовым призером этих состязаний.

Ольга Мазуренок — спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по легкой атлетике.

На прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх-2016 Мазуренок, лучшая бегунья Беларуси на марафонских дистанциях, замкнула пятерку лучших. В январе текущего года Александр Лукашенко присвоил спортсменке почетное звание "Заслуженный мастер спорта".

Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров проводится с 1997 года.

 

 
 
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Беларусь принимает Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров. Легкоатлетический турнир проходит в Республиканском центре олимпийской подготовки. Смотрите на видео,...

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