Забег Ольги Мазуренок на Кубке Европы в беге на 10 тысяч метров

В женском забеге у Беларуси есть шанс побороться за медали в командном зачете. Нашу страну представляют Ольга Мазуренок, Светлана Куделич, Людмила Ляхович, Нина Савина, Анастасия Иванова и Татьяна Стефаненко.

Женская сборная нашей страны три раза становилась бронзовым призером этих состязаний.

Ольга Мазуренок — спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по легкой атлетике.

На прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх-2016 Мазуренок, лучшая бегунья Беларуси на марафонских дистанциях, замкнула пятерку лучших. В январе текущего года Александр Лукашенко присвоил спортсменке почетное звание "Заслуженный мастер спорта".

Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров проводится с 1997 года.