Мэр Минска Андрей Шорец стартовал в ретроралли на Chevrolet Corvette

В «Олдтаймеръ Ралли Минск 2017» приняли участие более 50 экипажей, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Автомобили собрались на Октябрьской площади города Минска, где на них могли посмотреть все желающие. Под первым номером на Chevrolet Corvette стартовал мэр Минска Андрей Шорец.



Фото: Павел Мурашко

Задача экипажей в ралли — пройти дистанцию не на скорость, а точно и аккуратно. Все же в гонке принимают участие автомобили старше 40 лет, хоть и в хорошем состоянии. Состав нынешнего ретроралли, которое стало уже девятым, оказался весьма разнообразным — от «Москвичей» и «Волг» до уникального Willys-Overland Whippet 1928 года выпуска.

Самые интересные экипажи и автомобили в нашем видеорепортаже с «Олдтаймеръ Ралли Минск 2017»

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