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С первой попытки. 20-летняя теннисистка из Латвии сенсационно выиграла "Ролан Гаррос"
Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в финальном матче «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась в субботу, 10 июня, и завершилась победой Остапенко со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 59 минут.
20-летняя Остапенко стала первой латвийской победительницей «Ролан Гаррос». Спортсменка проводила дебютный финал на турнирах «Большого шлема» и с первой попытки завоевала титул.
В полуфинале Остапенко переиграла представительницу Швейцарии Тимею Бачински, а Халеп — спортсменку из Чехии Каролину Плишкову.
11 июня соревнования завершатся мужским финалом. В нем встретятся испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Станислас Вавринка.
«Ролан Гаррос"-2017 проходит в Париже с 22 мая по 11 июня. Призовой фонд турнира составляет 36 миллионов евро.
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20-летняя Остапенко стала первой латвийской победительницей "Ролан Гаррос".
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