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Более 400 фур на белорусской границе ожидают выезда в Литву
10.06.2017 19:12 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн — Sputnik. Своей очереди на выезд из Беларуси в Литву ждут 405 фур, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Больше всего большегрузов ожидают выезда в пункте пропуска "Каменный Лог" — там их 200. В пункте пропуска "Привалка" стоит 75 фур, в " Беняконях" — 70, а в "Котловке" — 40.
Въезда в Беларусь из Литвы ожидают 68 машин.
На белорусско-польской границе тоже образовалась очередь — на выезде из РБ стоят 34 фуры, на въезде —105.
На белорусско-латвийской границе выезда из Беларуси ожидают 190 фур. На въезде — ни одной машины.
На белорусской-украинской границе очередь образовалась только в пункте пропуска "Мокраны": здесь ожидают выезда из Беларуси пять грузовых машин.
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Наибольшее количество большегрузов стоит на пункте пропуска "Каменный Лог".
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