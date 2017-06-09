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"Олдтаймеръ-ралли Минск 2017" собрало более 50 экипажей

10.06.2017 19:13 — Разное | Tut.by  
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«Олдтаймеръ-ралли Минск 2017» собрало больше 50 экипажей из Беларуси и России. К участию допускались автомобили старше 40 лет. На Октябрьской площади в Минске выстроились самые разнообразные автомобили — от советских «Волг» и «Москвичей» до уникальных моделей вроде Mercedes 190 SL и Chevrolet Corvette всех поколений.


На легендарном Chevrolet Corvette первого поколения в ралли принял участие мэр Минска Андрей Шорец. Он поприветствовал все экипажи и объявил о старте соревнований.


Учитывая возраст автомобилей, ретро-ралли проводятся не на скорость, а на точность движения по трассе. Но до начала гонки все желающие могли познакомиться с автомобилями и их владельцами.


Традиционно среди участников было много советской классики. Пока это все еще остается самым доступным способом влиться в движение владельцев ретро-каров.


Автомобили в ненадлежащем техническом состоянии и не прошедшие государственный техосмотр к участию не допускались. Ралли проходит по дорогам общего пользования, поэтому автомобиль должен состоять на государственном учете.


Willys-Overland Whippet — один из самых эксклюзивных и старых автомобилей нынешнего ретро-ралли. Этот экземпляр — 1928 года выпуска, и впервые выезжает на официальном мероприятии.





Дух эпохи должен отражать не только автомобиль, но и его владельцы. Пока это еще не стало традицией на ретро-ралли, но некоторые участники тщательно подбирали костюмы.








 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В Минске прошло ралли старинный автомобилей. На Октябрьскую площадь в столице съехалось более 50 экипажей.

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