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Обед с Уорреном Баффетом продан за 2,6 миллионов долларов
10.06.2017 20:29 — Разное | Ежедневник
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За обед с одним из богатейших людей в мире, американским инвестором Уорреном Баффеттом неизвестный участник аукциона согласился отдать 2,6 млн долларов. Вырученные деньги Баффет переведет в фонд помощи бездомным в Калифорнии.
Аукцион завершился в пятницу, 9 апреля. Последняя ставка, принятая на торгах, — 2,67 млн долларов. Это меньше суммы, выплаченной в прошлом году, — 3,456 млн долларов, пишет
Как правило, победители аукциона обедают с Баффетом в стейк-хаусе Smith and Wollensky в Нью-Йорке. Однако с анонимными победителями Баффет иногда проводит обеды и в других местах.
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За обед с одним из богатейших людей в мире, американским инвестором Уорреном Баффеттом неизвестный участник аукциона согласился отдать 2,6 млн долларов. Вырученные...
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