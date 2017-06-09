Мазуренок стала 2-й на Кубке Европы в беге на 10 км, сборная Беларуси выиграла командное первенство

Ольга Мазуренок финишировала второй на Кубке Европы в беге на 10 000 м, которой состоялся 10 июня на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Результат Мазуренок также помог женской команде Беларуси первенствовать на турнире.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

На преодоление дистанции Ольге потребовалось 32 минуты 13,73 сек.

Лучшей же бегуньей на Кубке Европы стала спортсменка из Португалии Сара Морейра, которая завершила гонку спустя 32 минуты 3,57 сек после начала. Тройку призеров замкнула турчанка Эсма Айдемир — 32 минут 41,03 сек.

В женской части программы Беларусь представили еще пять спортсменок. Светлана Куделич расположилась на 5-й строчке финального протокола (32 минуты 48,62 сек), Анастасия Иванова стала 6-й (32 минуты 54,98 сек), Нина Савина — 12-й (33 минуты 43,52 сек), Людмила Ляхович - 19-й (34 минуты 15,28 сек), Татьяна Стефаненко — 31-й (34 минуты 58,07 сек).

В командном первенстве женская сборная Беларуси заняла 1-е место (1 час 37 минуты 57,33 сек). Португалия расположилась на 2-й строчке, Украина - на 3-й.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Впредыдущие годы белорусские бегуньи трижды завоевывали бронзовые награды Кубка Европы — в 2010-м, 2011-м, 2013-м.

Это первая медаль крупного международного старта в карьере Ольги Мазуренок. Ранее она становилась 4-й на Лондонском марафоне и 5-й на марафонской дистанции на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. По итогам 2016 году Ольгу назвали лучшей легкоатлеткой Беларуси .

По словам Мазуренок, наряду с Кубком Европы в списке ее приоритетов в нынешнем сезоне значится успешное выступление на чемпионате мира по легкой атлетике , который пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

В мужском индивидуальном зачете тройку лучших составили представители Испании. Гонку выиграл Антонио Абадио, показав время 28 минут 31,16 сек. Серебряная и бронзовая награды достались Хуану Пересу (28 минут 35,69 сек) и Карлосу Майо (28 минут 48,41 сек) соответственно.

Белорусские бегуны финишировали за пределами первой десятки. Владислав Прямов занял 11-е место (29 минут 30,45 сек), Степан Роговцов — 14-е (30 минут 0,95 сек), Сергей Платонов — 27-е (30 минут 59,25 сек).

Победа в мужском командном зачете осталась за сборной Испании. Следом расположились сборные Италии и Украины, Беларусь - 5-я.

Напомним, что в соответствии с финальной заявкой в Кубке Европы в беге на 10 000 м приняло участие 78 спортсменов из 19 стран. Это соревнование проводится с 1997 года.