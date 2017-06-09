ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ведущий передачи Grand Tour Ричард Хаммонд попал в серьезное ДТП в Швейцарии

10.06.2017 21:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ведущий популярной автомобильной передачи Grand Tour Ричард Хаммонд попал в ДТП в Швейцарии во время участия в автогонках Hemburg Hill Climb. Об этом сообщается на страничке проекта в соцсети фейсбук. Соведущего Джереми Кларксона и Джеймса Мэя эвакуировали с места происшествия на самолете.


Джеймс Мэй, Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд

Спортивный суперкар Хаммонда вылетел с проезжей части, перевернулся и загорелся. По данным местной полиции, после аварии Хаммонд был в сознании и сам выбрался из автомобиля. Ведущего доставили в больницу на вертолете.

«Это одна из самых страшных аварий, которую я когда-либо видел. Но, к счастью, с Ричардом все хорошо», — написал в своем микроблоге в «Твиттере» коллега Хаммонда Джереми Кларксон.

Лишь в мае популярный британский телеведущий пообещал своей семье навсегда отказаться от выполнения смертельных трюков. Это произошло после того, как он снова попал в серьезную аварию на съемках Grand Tour. 11 лет назад он впадал в кому из-за неудачного трюка.

Ранее сообщалось, что новое шоу Кларксона Grand Tour стартовало на онлайн-канале Amazon Prime. В первом эпизоде действие происходитло в солнечной Калифорнии, а ведущие тестировали на автодроме три гибридных гиперкара: Porsche 918 Spyder, McLaren P1 и Ferrari LaFerrari, которые стоят около € 1 млн каждый, устанавливая в итоге прямую взаимосвязь между скоростью этих машин и свойствами подошвы обуви, попутно отпуская остроты на грани фола.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный суперкар Хаммонда вылетел с проезжей части, перевернулся и загорелся.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мазуренок стала 2-й на Кубке Европы в беге на 10 км, сборная Беларуси выиграла командное первенство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика