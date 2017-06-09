Ведущий передачи Grand Tour Ричард Хаммонд попал в серьезное ДТП в Швейцарии

Ведущий популярной автомобильной передачи Grand Tour Ричард Хаммонд попал в ДТП в Швейцарии во время участия в автогонках Hemburg Hill Climb. Об этом сообщается на страничке проекта в соцсети фейсбук. Соведущего Джереми Кларксона и Джеймса Мэя эвакуировали с места происшествия на самолете.



Джеймс Мэй, Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд

Спортивный суперкар Хаммонда вылетел с проезжей части, перевернулся и загорелся. По данным местной полиции, после аварии Хаммонд был в сознании и сам выбрался из автомобиля. Ведущего доставили в больницу на вертолете.

«Это одна из самых страшных аварий, которую я когда-либо видел. Но, к счастью, с Ричардом все хорошо», — написал в своем микроблоге в «Твиттере» коллега Хаммонда Джереми Кларксон.

Лишь в мае популярный британский телеведущий пообещал своей семье навсегда отказаться от выполнения смертельных трюков. Это произошло после того, как он снова попал в серьезную аварию на съемках Grand Tour. 11 лет назад он впадал в кому из-за неудачного трюка.

Ранее сообщалось, что новое шоу Кларксона Grand Tour стартовало на онлайн-канале Amazon Prime. В первом эпизоде действие происходитло в солнечной Калифорнии, а ведущие тестировали на автодроме три гибридных гиперкара: Porsche 918 Spyder, McLaren P1 и Ferrari LaFerrari, которые стоят около € 1 млн каждый, устанавливая в итоге прямую взаимосвязь между скоростью этих машин и свойствами подошвы обуви, попутно отпуская остроты на грани фола.