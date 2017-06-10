Белорусская марафонка Ольга Мазуренок после гонки на Кубке Европы в беге на 10 000 метров в Минске рассказала, что рассчитывала пробежать на минуту быстрее и что теперь она приступает к подготовке к чемпионату мира по легкой атлетике.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Напомним, что Мазуренок стала второй на Кубке Европы в индивидуальном зачете (32 минуты 13,73 сек), а также помогла женской сборной Беларуси выиграть командное первенство.

— Сильные эмоции пережила на дорожке, а после финиша и церемонии награждения немного остыла! — сказала журналистам Ольга. — Успешное командное выступление было нашей главной целью на турнире. Рада, что все позади.

Что касается личного достижения, то норматив для отбора на чемпионат мира по легкой атлетике мне выполнять не нужно было, так как на первенстве планеты, которое пройдет в Лондоне в августе, буду выступать на своей коронной дистанции — марафонской. Могу лишь добавить, что рассчитывала показать лучшее время — на минуту быстрее пробежать. Немножко подвела нога. Нет, бежать позволяла… Погода, к сожалению, тоже была небеговой.

— За десять кругов до финиша вы захватили лидерство в гонке. Как оцените эпизод? Это Сара Морейра (победитель, 32 минуты 3,57 сек. — Прим.ред.) взяла передышку и пропустила вас вперед?

— Скорее всего. Она однозначно посильнее меня на «десятке». Знала, что соперничество с ней будет непростым. Слышала, что она хотела пробежать даже быстрее, чем в итоге получилось.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

— Вам дали бип с первым номером. Это обязывало показывать результат?

— Безусловно, так как старт проходил дома! В таких условиях очень хочется выступить удачно. Зрители потратили время, отнеслись к нам с огромным уважением. Хочу поблагодарить всех тех, кто пришел поддержать нас на Кубке Европы, и тех, кто не смог прийти, но искренне переживал за нас. А также организаторов соревнований, соперников. Надеюсь, что им очень понравилось в Беларуси. С радостью будем ждать их снова в гостях.

— С Лондонского марафона в прошлом году вы приехали с «деревянной медалью» (4-е место. — Прим.ред.), на Играх в Рио-де-Жанейро стали 5-й. Серебро в личном первенстве и золото в командном на Кубке Европы заполнили образовавшуюся пустоту?

— Не думаю… Олимпийская медаль никогда ни с чем не сравнится. Это то, что остается навеки. А Кубок Европы показал лишь то, что я «на ходу», хотя и не позволяет говорить о больших перспективах перед чемпионатом мира.

— Что дальше?

— В воскресенье, 11 июня, уезжаю на сбор в Кисловодск. Там буду набирать беговые объемы. По марафонским меркам предстоит выполнить непочатый край работы, так что настраиваю себя на тяжелые трудовые будни. Главное — чтобы было здоровье, тогда все получится. Хотя стоит отметить, что в нынешнем сезоне в марафоне были показаны сумасшедшие цифры-секунды. В общем, на чемпионате мира легко точно не будет.

— Как отпразднуете успех на Кубке Европы?

— Буду собирать чемоданы! Вот и весь план.