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Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров впервые прошел в Минске

10.06.2017 23:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров впервые прошел в Минске
© Sputnik/
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Десятки спортсменов из 19 стран мира приехали в белорусскую столицу на Кубок Европы в беге на 10 километров. Для участников и зрителей турнира была организована торжественная церемония открытия с выступлениями артистов. Затем на беговые дорожки стадиона вышли мужские команды. Все призовые места заняли представители сборной Испании.

Вечером состоялся долгожданный женский забег. На него были большие надежды, ведь среди представительниц Беларуси — известная спортсменка Ольга Мазуренок. В итоге белорусская команда выиграла золото, а Мазуренок финишировала со вторым результатом.

Белорусская федерация легкой атлетики поздравила девушек с победой.

"Мы вами гордимся, вы — лучшие! Спасибо за такие спортивные и легендарные моменты! Еще раз с победой, Беларусь", — говорится в поздравлении.

Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров проводится с 1997 года.

 
 
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Турнир состоялся на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Смотрите на видео, как прошли соревнования.

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