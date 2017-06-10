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Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров впервые прошел в Минске
10.06.2017 23:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Вечером состоялся долгожданный женский забег. На него были большие надежды, ведь среди представительниц Беларуси — известная спортсменка Ольга Мазуренок. В итоге белорусская команда выиграла золото, а Мазуренок финишировала
Белорусская федерация легкой атлетики поздравила девушек с победой.
"Мы вами гордимся, вы — лучшие! Спасибо за такие спортивные и легендарные моменты! Еще раз с победой, Беларусь", — говорится в поздравлении.
Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров проводится с 1997 года.
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Турнир состоялся на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Смотрите на видео, как прошли соревнования.
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