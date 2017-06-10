Первый из трех юбилейных концертов "Джазовые вечера-2017" состоялся сегодня у минской Ратуши. Открылся фестиваль выступлением 7-летней Софии Курлович из Солигорска.

Выступление юной пианистки с нетерпением ждали как взрослые, так и ровесники девочки. София исполнила несколько композиций с невероятной экспрессией, ей был вручен специальный диплом как самой юной исполнительнице фестиваля и цветы.

София уже имеет солидный список достижений — среди которых гран-при конкурса "Джаз-момент 2016" (Москва, Россия) и победа в республиканском конкурсе "Талант страны" (2016). София выступала в концертах Игоря Бутмана и Дениса Мацуева. Была гостьей в шоу Максима Галкина "Лучше всех" на "Первом канале" (Россия), где исполняла дуэт с И. Бутманам.