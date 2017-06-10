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София Курлович произвела фурор на открытии "Джазовых вечеров"
10.06.2017 23:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Первый из трех юбилейных концертов "Джазовые вечера-2017" состоялся сегодня у минской Ратуши. Открылся фестиваль выступлением 7-летней Софии Курлович из Солигорска.
Выступление юной пианистки с нетерпением ждали как взрослые, так и ровесники девочки. София исполнила несколько композиций с невероятной экспрессией, ей был вручен специальный диплом как самой юной исполнительнице фестиваля и цветы.
София уже имеет солидный список достижений — среди которых гран-при конкурса "Джаз-момент 2016" (Москва, Россия) и победа в республиканском конкурсе "Талант страны" (2016). София выступала в концертах Игоря Бутмана и Дениса Мацуева. Была гостьей в шоу Максима Галкина "Лучше всех" на "Первом канале" (Россия), где исполняла дуэт с И. Бутманам.
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"Джазовые вечара" стартовали в Минске 10 июня, открывала фестиваль семилетняя София Курлович, смотрите на видео, как играет юное дарование из Солигорска.
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