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Рыцарские бои и Гжель: у Ратуши прошел День России
10.06.2017 20:35 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
На мероприятии выступил Пермский губернский оркестр. Это второй его концерт в историческом центре Минска. В концертных программах приняли участие лауреат Российских и Международных конкурсов Олег Непряхин, лауреат международных конкурсов, солистка Пермского театра оперы и балета имен Чайковского Татьяна Каминская и другие. В своих программах оркестр представляет многонациональность Пермского края, русскую культуры, широту русской души.
Работала у Ратуши выездная торговля, где можно было купить самые разные сувениры и изделия ручной работы, включая русские матрешки и павловопосадские платки.
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В субботу в Минске состоялся День многонациональной России. Для гостей праздника подготовили развлечения на любой вкус. Смотрите на видео, как отмечал Минск День...
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