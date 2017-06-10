ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыцарские бои и Гжель: у Ратуши прошел День России

10.06.2017 20:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Рыцарские бои и Гжель: у Ратуши прошел День России
© Sputnik / Виктор Толочко
Праздник России у минской Ратуши: матрешки, рыцари и кулачные бои
Так, для любителей средневековой культуры провели рыцарские бои. В финале состязания даму сердца победителя пронесли на трофейном щите.

На мероприятии выступил Пермский губернский оркестр. Это второй его концерт в историческом центре Минска. В концертных программах приняли участие лауреат Российских и Международных конкурсов Олег Непряхин, лауреат международных конкурсов, солистка Пермского театра оперы и балета имен Чайковского Татьяна Каминская и другие. В своих программах оркестр представляет многонациональность Пермского края, русскую культуры, широту русской души.

Работала у Ратуши выездная торговля, где можно было купить самые разные сувениры и изделия ручной работы, включая русские матрешки и павловопосадские платки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в Минске состоялся День многонациональной России. Для гостей праздника подготовили развлечения на любой вкус. Смотрите на видео, как отмечал Минск День...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Обед с Уорреном Баффетом продан за 2,6 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика