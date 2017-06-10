Рыцарские бои и Гжель: у Ратуши прошел День России



© Sputnik / Виктор Толочко Праздник России у минской Ратуши: матрешки, рыцари и кулачные бои

Так, для любителей средневековой культуры провели рыцарские бои. В финале состязания даму сердца победителя пронесли на трофейном щите.

На мероприятии выступил Пермский губернский оркестр. Это второй его концерт в историческом центре Минска. В концертных программах приняли участие лауреат Российских и Международных конкурсов Олег Непряхин, лауреат международных конкурсов, солистка Пермского театра оперы и балета имен Чайковского Татьяна Каминская и другие. В своих программах оркестр представляет многонациональность Пермского края, русскую культуры, широту русской души.

Работала у Ратуши выездная торговля, где можно было купить самые разные сувениры и изделия ручной работы, включая русские матрешки и павловопосадские платки.