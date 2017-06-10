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Десятки новых трещин обнаружены в корпусе реактора АЭС в Бельгии

10.06.2017 20:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июн — Sputnik. Результаты ультразвукового исследования показали, что в корпусе бельгийского атомного реактора "Тианж-2" насчитывается 70 трещин, сообщает DW со ссылкой на заявление министра безопасности и внутренних дел Бельгии Яна Ямбона.

Десятки новых трещин обнаружены в корпусе реактора АЭС в Бельгии
© Sputnik / Виктор Толочко
На БелАЭС начался один из главных этапов строительства

Дефекты были обнаружены благодаря смене угла, под которым проводилось исследование. По мнению министра, безопасности АЭС ничего не угрожает.

По данным информагентств, в ходе аналогичной инспекции в 2015 году были зафиксированы более трех тысяч признаков, которые могли свидетельствовать о повреждениях в корпусе реактора "Тианж-2".

Немецкие парламентарии в 2016-м раскритиковали решение Бельгии оставить в эксплуатации атомные электростанции "Тианж" и "Дул" и при этом выдать бесплатно всем жителям таблетки с йодом.

Бельгийская АЭС "Тианж" находится недалеко от Льежа, что примерно в 70 километрах от немецкого Ахена. "Дул" расположена вблизи Антверпена и в 150 километрах от границы с Германией. Немецкая сторона считают эксплуатацию этих АЭС небезопасной.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр безопасности и внутренних дел Бельгии утверждает, что трещины не представляют угрозы безопасности АЭС.

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