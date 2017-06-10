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Десятки новых трещин обнаружены в корпусе реактора АЭС в Бельгии
10.06.2017 20:12 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн — Sputnik. Результаты ультразвукового исследования показали, что в корпусе бельгийского атомного реактора "Тианж-2" насчитывается 70 трещин,
© Sputnik / Виктор Толочко
Дефекты были обнаружены благодаря смене угла, под которым проводилось исследование. По мнению министра, безопасности АЭС ничего не угрожает.
По данным информагентств, в ходе аналогичной инспекции в 2015 году были зафиксированы более трех тысяч признаков, которые могли свидетельствовать о повреждениях в корпусе реактора "Тианж-2".
Немецкие парламентарии в 2016-м раскритиковали решение Бельгии оставить в эксплуатации атомные электростанции "Тианж" и "Дул" и при этом выдать бесплатно всем жителям таблетки с йодом.
Бельгийская АЭС "Тианж" находится недалеко от Льежа, что примерно в 70 километрах от немецкого Ахена. "Дул" расположена вблизи Антверпена и в 150 километрах от границы с Германией. Немецкая сторона считают эксплуатацию этих АЭС небезопасной.
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Министр безопасности и внутренних дел Бельгии утверждает, что трещины не представляют угрозы безопасности АЭС.
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