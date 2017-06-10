Автомобильный бизнес Беларуси развивался в дикие времена - реэкспорт Жигулей и экспорт МАЗов, кредиты, аресты, серые схемы, повышение таможенных пошлин. Но он выжил и давно превратился в цивилизованный бизнес. Как хорошо Вы знаете историю белорусского автомобильного ритейла? Попробуйте ответить на вопросы нашего теста.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест на знание автомобильной истории Беларуси Автомобильный бизнес Беларуси развивался в дикие времена - реэкспорт Жигулей и экспорт МАЗов, кредиты, аресты, серые схемы, повышение таможенных пошлин. Но он выжил...