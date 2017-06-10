Disfrutar de la vida, или Почему нам так сложно радоваться жизни?

У меня есть необычная привычка. Каждый раз, когда я звоню родным, то приветствую их на иностранном языке. Обычно Guten Morgen или Guten Tag. Но однажды сказала непривычное для мамы Buenos dias. Она тут же спросила, что это означает. Я пояснила, что это «добрый день» на испанском. Мама, конечно же, удивилась, потому что было еще девять утра. И тут я выдала тираду на тему того, что испанцы вообще не используют выражение «доброе утро», потому как не может быть утро добрым. А если ты целыми днями только и делаешь, что disfrutar de la vida (наслаждаешься жизнью) его попросту нет. Как же тут найти время на доброе утро?!





Хорошо живет народ. У них внешний долг шкалит, безработица такая, что если ввести налог на тунеядство, то хватит и себе, и голодным детям Гамбии. Да и дело даже не столько в том, что работы у них нет (наши иммигранты как-то же её находят). Просто работать не очень-то и хочется. Море, солнце, апельсины растут, какая уж тут работа, живи да радуйся. Я не хочу сказать, что испанцы ленивые, скорее стараюсь подчеркнуть их оптимизм и эту редкую для нас способность быть позитивными.

Папа в связи с нашим менталитетом часто упоминает анекдот: «Купили ящик помидоров и все гнилыми съели». Нет бы выкинуть три подгнившие штуки и есть хорошие. Но белорусам же надо это портящееся добро «спажыць», а тем временем и хорошие приходят в негодность.

Что это в нас сидит? Послевоенное детство семидесятилетней давности? Даже если и случается в нашей жизни что-то хорошее, мы радуемся, что это можно отложить на потом, на чёрный день. А после сидим и ждем этого черного дня. Вот самый простой пример, что не даёт мне покоя третий день: привёз мне муж из командировки конфет немецких. Я сложила эти коробочки в сервант и берегу, мне приятно, что они у меня есть. Наслаждаюсь — не конфетами, а их наличием. Но вот срок годности на исходе. И я решаюсь их слопать воскресным вечером за чаем. Открываю в предвкушении коробку, а конфеты то уже «тю-тю»… Засахарились. И ликёр испарился. Чего берегла? Возвращаемся к анекдоту с помидорами. Хотя, когда его слышала, думала: «Ну бред какой-то, я бы так не сделала». Ага? Сделала! Только не с помидорами, а с дорогими немецкими конфетами.





Даже если и добьемся в жизни чего-то значимого, то стараемся отмахнуться, мол, само приползло. Вот окончила я университет с красным диплом, и не подумалось мне, что молодец я. Нет! И мысли не было, что может быть по-другому. И мама ведь окончила, и тетя тоже, и бабушка с дедушкой отличниками были. Мои достижения в этой «плеяде звезд» идут под лозунгом «так и должно было быть». Могу поспорить, что все мои краснодипломники выходили на вручении с мыслями не «я молодец!», а «фух, справился, не подвел семью».

А дальше — больше. Магистерскую защитила — ну, а как по-другому? В аспирантуру поступила — ничего особенного!

Не умеем мы радоваться своим успехам, ценить и наслаждаться достижениями, которые дались нам кровью и потом, говорить себе: «Я молодец!».

У журналистки и ведущей Ольги Какшинской (Примаченко) я почерпнула замечательное выражение « праздновать жизнь ». Нам этому нужно учиться! Ведь жизнь закончится, а у нас и праздников-то не было. И я сейчас даже не про глобальное СЧАСТЬЕ, а про удовольствие от маленьких радостей.

Да, у испанцев есть море, солнце, апельсины. А у нас — снег в мае. «Чему тут радоваться?» — скажете вы. У нас девять месяцев в году осень, унылая, мерзкая, серая, за исключением трёх снежных дней зимы на Рождество.

Каждый год в Сети появляются посты типа «Лайфхак: как пережить осень», и из года в год они за кажущимся позитивом безнадежнее предыдущих.





И вот в такую осеннюю погоду в ноябре приехали к нам по работе катарцы.

Встречаем их в аэропорту, везём по серому городу, высаживаем в моросящий дождь у гостиницы. Тут мне как-то неловко стало за такую «нетеплую», мягко говоря, встречу, и я, извиняясь перед ними за дождь, слякоть, лужи, рассказываю, что у нас и солнце бывает, только вот сейчас со временем года не повезло. А один из них улыбается и говорит: «Счастливые вы! У вас четыре поры года, и все разные». Меня как будто включили, и я посмотрела на минскую осень глазами своего катарского гостя, ощутила нежную приятную влагу моросящего дождика, густую свежесть прохладного ветра, вмиг осознав, что во многом темное и грустное добавляем мы, люди.

Чтобы ощутить кайф от того, что «у нас и дождь есть, и солнце, и снег даже бывает», я уже который год покупаю зимние и осенние куртки разных фасонов, но только красного цвета. За это время у меня появились красные ботинки и красный шарф, красные джинсы, красная шапка. Для особых, торжественных случаев даже красная сумка имеется (разумеется, я не ношу все это сразу).

Так я учу себя «праздновать жизнь» и disfrutar de la vida в своей красной куртке в черно-коричневой толпе шуб и пуховиков.

Не знаете, с чего начать на тернистом пути к радости жизни? Начните с красного шарфа (он подойдёт ко всему) и съешьте «заначенные» конфеты!