Почти каждый сталкивался с периодами высокой интеллектуальной, информационной и эмоциональной перегрузки. В эти моменты главный вопрос: «Как прийти в гармоничное состояние и быть счастливым?»

Слово «медитация» понятно далеко не каждому. Первая ассоциация среднестатистического человека — это тибетский монах в позе лотоса, который познает истину, находясь в безмолвной тишине. На деле все гораздо проще: медитация — это своего рода психологическое упражнение. Когда мы делаем физические упражнения — мы тренируем тело. Выполняя медитативную практику, мы тренируем ум и сознание.

О том, как просто освоить такую сложную практику, расскажет нам Александр Ероховец, сертифицированный преподаватель йоги и медитации.





— Александр, какова основная цель медитации?

— В медитации нет одной определенной цели: для кого-то это может быть способ расслабиться или отпустить негативные мысли. Для других — более глубокая практика.

— Как часто стоит уделять время медитации?

— Лучше всего практиковать каждый день, но не стоит делать это долго. Для начинающего хватит 5−10 минут в день.

— А какое время суток самое подходящее?

— В целом все зависит от настройки личности. Кому-то с утра тяжело хоть что-то сделать с собой. Насиловать себя не нужно. Нужно выбрать свое личное удобное время, а время у работающих людей находится только утром или вечером.

— Начинать утро с медитации довольно сложно, вам не кажется? Хотя бы потому что легко снова заснуть.

— Когда ум расслабляется, хочется продлить это ощущение и уйти в сонное состояние. Хотя медитация — это совсем не сонное состояние, а состояние осознанности. Но с другой стороны, утром наши биоритмы замедлены и войти в медитативное состояние, отгоняя мысли из головы, гораздо легче, чем вечером.

— Какая поза для медитации подходит лучше всего?

— Удобнее всего положение лежа. Однако тут есть риск, что человек может быстро заснуть. Но не стоит огорчаться, если на начальных этапах это происходит. Потом, когда вы почувствуете вкус медитативных практик, то лучше выбрать любую сидячую позу. Ноги могут быть скрещены или подвернуты под себя. Самое главное — это прямой позвоночник и раскрытая грудная клетка.



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— Как войти в то самое загадочное медитативное состояние?

— У каждого человека есть проводник состояния медитации — дыхание. Все достаточно просто: мы закрываем глаза, «сворачиваем» свои органы восприятия (зрение, осязание, слух), которые настроены на внешний мир, и направляем их внутрь. Слушаем дыхание и наблюдаем за дыханием. Дыхание в естественном состоянии становится плавным. Ум, наблюдающий за дыханием, похож на ребенка, который катается на качелях: вдох — выдох.

Механика следующая: я сажусь, настраиваю внимание, наблюдаю за тем, на что оно направлено, и слушаю вдохи и выдохи. О чем я думаю? На какие проблемы направлено внимание? Нам нужно «словить» его и осознать, куда мы «улетели», и возвращаться к дыханию. Этот процесс «перетягивания каната» продлится некоторое время, это нормально. Человек, который садится практиковать медитацию, не должен ожидать, что все получится сразу. С городским темпом жизни вообще гораздо сложнее научиться расслабляться, чем скрутиться в бараний рог.

Но если человек проявляет упорство и делает практику каждый день, то уже через 1−2 месяца можно почувствовать результаты.



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— Часто можно услышать мнение о том, что медитация — это только умиротворение и любовь ко всему окружающему. Так ли это? Имеют ли место неприятные эмоции?

— Когда человек начинает практиковать, он получает бонус: ощущение пространства и умиротворенное состояние. Когда практикующий впервые сталкивается со своей внутренней тишиной, понимает, что она комфортная и в ней можно хорошо отдохнуть. И делает вывод: «О, а оказывается, быть с самим собой очень комфортно, и не нужно никуда убегать!» Это один из первых бонусов, который дает регулярная практика. Но если человек практикует долгую медитативную практику — может происходить очищение на ментальных уровнях. Это осознанное прохождение через свои страхи. Это второй бонус. Осознание — это как луч света, который растворяет тень. И ее, оказывается, нет. В этом и есть магия: когда мы что-то негативное осознаем, оно растворяется.



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— А что насчет тех сложных жизненных моментов, когда нам советуют сделать глубокий вдох и выдох? Можно ли это назвать быстрым элементом медитации, который поможет прийти в себя?

— Сама формулировка «быстро себя переориентировать» — это, так скажем, противоположность медитации. Наш ум должен замедляться, а не быстро менять ход мыслей. Медитируя, мы наблюдаем за каким-то эмоциональным процессом, и ум становиться очень медленным. И тогда мы в деталях можем все рассмотреть, все понять, почувствовать и пережить. Следует прожить то, что дает жизнь. А не использовать медитативные техники как инструмент быстрого расслабления.

— И в завершение хотелось бы узнать, какие, по-твоему, основные положительные эффекты практики?

— Самый положительный эффект — это то, что мы начинаем проживать эту жизнь совсем в другом качестве. Мы не обретаем никаких сверхспособностей. Мы просто начинаем замечать то, чего раньше не замечали: и внутри себя, и снаружи. Человек, который практикует спокойствие ума, через полгода скажет себе: «Ого, а я никогда этого не замечал. А это есть».

Переживая осознанные состояния, человек наполняет свою жизнь новыми красками. А ведь наша жизнь — это самый большой дар и подарок.

— Похоже, медитация может оставить психологов без хлеба.

Ведь получается, что благодаря такому простому упражнению люди могут научиться понимать себя и стать счастливее?

— Наверняка. А чтобы стать счастливее, нужно в первую очередь понимать себя.