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Мужской взгляд: кто стал самой сексуальной женщиной планеты в 2017 году
Ежегодно читатели и эксперты популярного мужского журнала Maxim определяют самую сексуальную женщину 2017 года.
Ей стала американская модель и дочь актера Стивена Болдуина — Хейли (Hailey Rhode Baldwin). Кадр с девушкой опубликован на странице издания в соцсети
Хейли родилась в медийной семье, у красотки итальянские, английские, шотландские, португальские, французские и немецкие корни. Встречалась с плейбоем Джастином Бибером, мечтает стать актрисой — как и все модели… И влюблена в Леонардо ДиКаприо, который не обращает на неё внимания. Трудно его понять, конечно!
Также в список самых сексуальных леди попали актриса Марго Робби, певица Кэти Перри, Зои Кравиц, манекенщицы Белла и Джиджи Хадид и Алисия Викандер.
А кого бы вы назвали самой сексуальной девушкой планеты?
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Журнал Maxim назвал имя самой сексуальной леди этого года. Ей стала двадцатилетняя очаровательная блондинка…
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