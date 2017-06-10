Мужской взгляд: кто стал самой сексуальной женщиной планеты в 2017 году

Ежегодно читатели и эксперты популярного мужского журнала Maxim определяют самую сексуальную женщину 2017 года.

Ей стала американская модель и дочь актера Стивена Болдуина — Хейли (Hailey Rhode Baldwin). Кадр с девушкой опубликован на странице издания в соцсети Instagram .

Хейли родилась в медийной семье, у красотки итальянские, английские, шотландские, португальские, французские и немецкие корни. Встречалась с плейбоем Джастином Бибером, мечтает стать актрисой — как и все модели… И влюблена в Леонардо ДиКаприо, который не обращает на неё внимания. Трудно его понять, конечно!









Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) Май 29 2017 в 8:02 PDT

Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) Апр 2 2017 в 11:00 PDT

Также в список самых сексуальных леди попали актриса Марго Робби, певица Кэти Перри, Зои Кравиц, манекенщицы Белла и Джиджи Хадид и Алисия Викандер.





















А кого бы вы назвали самой сексуальной девушкой планеты?